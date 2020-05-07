Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu. Лира потеряла примерно 1%, курс лиры — около 7,25 за один доллар США.

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