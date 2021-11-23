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Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня

Турецкая лира подешевела более чем на 8%, сообщает Financial Times. Падение валюты произошло после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган похвалил ЦБ за третье снижение ставок за три месяца. С начала года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.В источнике

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