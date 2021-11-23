Турецкая лира подешевела более чем на 8%, сообщает Financial Times. Падение валюты произошло после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган похвалил ЦБ за третье снижение ставок за три месяца. С начала года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.В источнике
Правительство Омской области договорилось с компанией "Газпром нефть" и Омским нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО "Газпром нефть") о поставках в долг омским котельным мазута и компании "Омскгоргаз" сжиженного газа, нехватка которых возникла на прошлой неделе из-за резкого роста цен на эти виды топлива.