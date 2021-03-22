Вслед за увольнением с поста председателя Центробанка Турции Наджи Агбала произошло удешевление местной лиры более чем на 10%, сообщается порталом Investing.com. Всё началось с того, что 18 марта ЦБ поднял ключевую ставку с 17 до 19%.

С чего всё началось Турецкая лира рухнула в пятницу, 19 марта, обвалившись до 8,9 рубля, после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно сменил главу местного Центробанка, Начи Агбала, на сторонника низких процентных ставок Сахапа Кавчиоглу. Фонтанка.Ру 04:16