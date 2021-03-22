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SM News

Турецкая лира подешевела на 10 % после увольнения главы ЦБ

Вслед за увольнением с поста председателя Центробанка Турции Наджи Агбала произошло удешевление местной лиры более чем на 10%, сообщается порталом Investing.com. Всё началось с того, что 18 марта ЦБ поднял ключевую ставку с 17 до 19%.В источнике
SM News
Kadara.ru
ПРАЙМ
Московский Комсомолец Турция
Евразия Daily
Народные новости
ФАН
ИА Красная Весна
RuNews24.ru
Lenta.ru
Общественная служба новостей
Росбалт
Profinance.ru
АБН
BFM.ru
РБК
Sputnik Грузия
С чего всё началось
Турецкая лира рухнула в пятницу, 19 марта, обвалившись
 до 8,9 рубля, после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно сменил главу местного Центробанка, Начи Агбала, на сторонника низких процентных ставок Сахапа Кавчиоглу.

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