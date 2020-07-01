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9111.ru9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.В источнике
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Курс валют сегодня: доллар и евро упали

Свободная Пресса04:25

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля

9111.ruвчера в 08:02

Курсы доллара и евро на 2 июля

Банки.ру01:00

Доллар поднялся выше 70 рублей

Самара-ГИС03:00

Курсы валют ЦБ РФ на 1 июля: 70,4413 руб/доллар США и 79,1901 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 70,4413 руб., курс евро - 78,9929 руб

Финмаркетвчера в 02:02
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В Кремле не обеспокоились протестным голосованием по поправкам в НАО

В Кремле не драматизируют ситуацию с протестным голосованием по поправкам в Конституцию в Ненецком автономном округе (НАО), сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к администрации президента.
Интерфакс03:40
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Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Акции Amazon в среду, 1 июля, выросли на 4,4 процента до рекордных 2878,7 доллара, за счет чего богатство Безоса достигло 171,6 миллиарда долларов, побив рекорд в 167,7 миллиарда долларов, установленный 4 сентября 2018 года, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
Lenta.ru21:52
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Никаких 120-герцевых дисплеев в линейке iPhone 12 не будет? Если так, остаётся надеяться на поддержку хотя бы 90 Гц

Правда, про режим 90 Гц Янг ничего не сказал, так что можно надеяться, что хотя бы такие экраны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max всё же получат, потому что уже сейчас отсутствие подобных дисплеев является ощутимым недостатком текущего поколения флагманов Apple.
iXBT.comвчера в 16:07

Задержанные по делу ученого Игнатенко граждане РФ отпущены из СИЗО

Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 июля 2020, 11:13 — REGNUM Двое граждан РФ, которые неделю назад были взяты под арест на Шри-Ланке по делу ученого-биолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков, отпущены из-под стражи.
REGNUM04:13
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NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК23:12
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Эр-Рияд угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной

Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну, если Ангола и Нигерия не компенсируют свою неспособность соблюдать обязательства по сокращению добычи нефти, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на источники.
ПРАЙМвчера в 14:16

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru03:21
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Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме

Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме.
ТАСС03:58
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