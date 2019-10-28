Финансы
Свободная ПрессаКурс валют 30 октября: доллар и евро падают
Курс доллара 30 октября снизился на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 63,91 рубля, что на четыре копейки меньше, чем на закрытии биржи во вторник. За следующий час торгов американская валюта опустилась до отметки 63,81.
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Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
РИА Новости 03:18
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Перед стрельбой у Шамсутдинова произошел конфликт с сослуживцами
Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия.
Вести.Ru 02:10
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Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
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Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM вчера в 10:03
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Общество
Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами
Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
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Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
REGNUM вчера в 08:52
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Экономика
Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы
Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
РБК 00:00
Общество
Российский университет уличили в лженаучных тестах на детях
Российский негосударственный университет «Синергия» уличили в снятии отпечатков пальцев школьников без разрешения родителей.
Lenta.ru вчера в 22:49
Экономика
Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, заявил Минсельхоз
Россия полностью обеспечивает себя основными видами продуктов питания, введение продовольственного эмбарго придало импульс развитию сельского хозяйства, которое сейчас динамично развивается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил повысить доверие к правоохранительным органам и судебной системе со стороны бизнеса.
МИР 24 вчера в 12:46
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок.
ТАСС 04:35
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Политика
Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Московский Комсомолец 03:37
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Общество
Директором брянского лицея № 27 назначен Игорь Афонин
На должность директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» назначен Игорь Афонин.
РИА Стрела 04:02
Авто
Mercedes-Benz сертифицировал электрокроссовер EQC для России
Коммерсантъ 04:39
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Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер 28 октября в 05:34
Происшествия
Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26
Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
REGNUM 03:16
Культура
В США отменили премьеру нового «Терминатора» из-за пожаров
В Лос-Анджелесе отменили премьеру нового фильма Тима Миллера «Терминатор: Темные судьбы».
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Общество
Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК вчера в 17:14
Игры
Borderlands 3 взломали спустя полтора месяца после релиза
CyberSport.ru 04:15
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Российская газета 02:46
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Рендер фитнес-браслета Huawei Band 4 Pro попал в Интернет
Сетевые источники обнародовали качественный рендер трекера физической активности Band 4 Pro, который, как ожидается, в скором времени анонсирует китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
3DNews 04:01