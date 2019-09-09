Финансы
Независимая газетаЦентробанк резко понизил курсы доллара и евро
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Политика
Лавров высказался о вывезенном из России американском шпионе
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что никогда не видел чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США.
Lenta.ru 06:22
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Спорт
IAAF отказала Чичеровой и Кривошапке в получении нейтрального статуса
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки олимпийской чемпионки 2012 года в прыжках в высоту Анны Чичеровой и чемпионки мира в эстафете 4x400 метров бегуньи Антонины Кривошапки на получение статуса нейтральных спортсменов.
РЕН ТВ 05:52
Футбол
Президент РФС прокомментировал отбор на Евро-2020
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился эмоциями от победы сборной России над Казахстаном в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Политика
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл 10 сентября осеннюю сессию парламента, сообщается на сайте Государственной думы.
РБК 06:29
Политика
Песков сравнил скорость расследования в отношении оппозиции и полиции
Перекоса в скорости расследования дел против активистов и полицейскими, которые допустили нарушения, нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:39
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент) Эстонии во вторник не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования.
ТАСС 05:55
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Космос
Тест дня: какая планета соответствует вашей личности?
Этот любопытный тест расскажет, какая из планет Солнечной системы соответствует вашей личности.
Pro Город Владимир 05:20
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Происшествия
Гендиректора «Дождя» допросили в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что ее допрос в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ касался освещения акции 27 июля в Москве, а также финансирования телеканала.
ТАСС 06:05
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Политика
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России
Казахстан и Киргизия пожаловались на Москву Власти Киргизии и Казахстана заявили, что Россия ограничивает экспорт их угля на Украину, проходящий транзитом через российскую территорию.
Рамблер 04:11
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Хоккей
Исполнительный директор «Нефтяника» перешел на работу в «Ак Барс»
В «Ак Барсе» введена должность исполнительного директора, им назначен бывший исполнительный директор «Нефтяника» Мансур Усманов, cообщается на официальном сайте казанского клуба.
Спорт-Экспресс 06:03
Кино
Архангельская область станет столицей большого кино
Площадками киносмотров и мероприятий станут кинотеатры, музеи, культурные и образовательные учреждения области.
Ревизор.ру 05:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01
Футбол
Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити
В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com.
Чемпионат 03:23