Финансы

Независимая газетаНезависимая газетаЦентробанк резко понизил курсы доллара и евро

Центральный банк России резко понизил курсы евро и доллара, сообщает "Росбалт".
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Доллар подешевел до отметки 65,39 рубля

News.ru03:59

Центробанк резко понизил курсы доллара и евро

Независимая газетавчера в 08:11

Украину готовят к большой распродаже

Новостной фронтвчера в 07:38

Курсы валют на сегодня, 10 сентября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:16

Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 10 сентября повысился на 0.11%

АК&М03:19

Колебания курсов валют не скажутся на москвичах

Вечерняя Москва08 сентября в 16:01

Курс валют на завтра: доллар и евро продолжат дешеветь

Свободная Пресса05:17
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Политика

Лавров высказался о вывезенном из России американском шпионе

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что никогда не видел чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США.
Lenta.ru 06:22
Политика

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Спорт

IAAF отказала Чичеровой и Кривошапке в получении нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки олимпийской чемпионки 2012 года в прыжках в высоту Анны Чичеровой и чемпионки мира в эстафете 4x400 метров бегуньи Антонины Кривошапки на получение статуса нейтральных спортсменов.
РЕН ТВ 05:52
Футбол

Президент РФС прокомментировал отбор на Евро-2020

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился эмоциями от победы сборной России над Казахстаном в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 05:28
Общество

Отдыхающим на грязных матрасах врачам принесли три раскладушки

Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес

Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным

Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Политика

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл 10 сентября осеннюю сессию парламента, сообщается на сайте Государственной думы.
РБК 06:29
Политика

Песков сравнил скорость расследования в отношении оппозиции и полиции

Перекоса в скорости расследования дел против активистов и полицейскими, которые допустили нарушения, нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:39
Политика

Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Политика

Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Рийгикогу (парламент) Эстонии во вторник не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования.
ТАСС 05:55
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Космос

Тест дня: какая планета соответствует вашей личности?

Этот любопытный тест расскажет, какая из планет Солнечной системы соответствует вашей личности.
Pro Город Владимир 05:20
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Политика

Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью

Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Происшествия

Гендиректора «Дождя» допросили в СК

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что ее допрос в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ касался освещения акции 27 июля в Москве, а также финансирования телеканала.
ТАСС 06:05
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
Общество

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Общество

«Росконтроль» нашел кишечную палочку в зерненом твороге

Известия 02:31
Политика

Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России

Казахстан и Киргизия пожаловались на Москву Власти Киргизии и Казахстана заявили, что Россия ограничивает экспорт их угля на Украину, проходящий транзитом через российскую территорию.
Рамблер 04:11
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Хоккей

Исполнительный директор «Нефтяника» перешел на работу в «Ак Барс»

В «Ак Барсе» введена должность исполнительного директора, им назначен бывший исполнительный директор «Нефтяника» Мансур Усманов, cообщается на официальном сайте казанского клуба.
Спорт-Экспресс 06:03
Кино

Архангельская область станет столицей большого кино

Площадками киносмотров и мероприятий станут кинотеатры, музеи, культурные и образовательные учреждения области.
Ревизор.ру 05:06
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика

В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01
Футбол

Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити

В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com.
Чемпионат 03:23
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ 05:51
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