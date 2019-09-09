Финансы

Хакасия-ИнформКурс валют на 9-13 сентября: укрепляем позиции

В пятницу курс доллара составил 65,73 руб./$, что почти на 1 руб. ниже, чем на предыдущей неделе. Стоит отметить, что курс доллара снижается и по отношению к другим валютам развивающихся стран из-за решения о возобновлении переговоров США и Китая по торговым спорам.
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Эксперты рассказали, что помогает курсу рубля

Владивосток-Новостивчера в 20:39

Курсы валют на сегодня, 10 сентября 2019 года

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Украину готовят к большой распродаже

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Курс валют на 9-13 сентября: укрепляем позиции

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Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 9 сентября понизился на 0.01%

АК&Мвчера в 03:10
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Политика

На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов

Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости вчера в 04:21
Общество

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM вчера в 19:04
Космос

Open Lunar собирается основать на Луне независимое поселение

Open Lunar Foundation - это неправительственная организация, основанная выходцами из NASA.
Кубанские новости вчера в 03:14
Политика

СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России

СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ приняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Армия и оружие

КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

Известия вчера в 19:26
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика

США вернули Украине похищенную нацистами картину советского художника

Американская сторона возвращает Украине картину русского и советского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была похищена во времена Великой Отечественной войны.
Lenta.ru вчера в 22:57
Политика

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Футбол

Погба остался в «Манчестер Юнайтед» благодаря Adidas

Adidas помогла «Манчестер Юнайтед» минувшим летом сохранить в команде французского хавбека Поля Погба, информирует Daily Star.
Евро-футбол.ру вчера в 03:25
Космос

Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю

OAnews вчера в 05:16
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

REGNUM 00:17
Наука

Ученые обнаружили механизм, обезвреживающий вирус СПИД

Группа российских, британских, финских, швейцарских и американских ученых обнаружила механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИД, сообщил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).
Вечерняя Москва вчера в 21:17
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек

Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Происшествия

Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду

РИА Новости вчера в 23:10
Политика

Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу

Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
Вестник вчера в 11:25
Происшествия

Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия

Упавшее дерево убило девочку в детском саду Краснодара

Во время прогулки на воспитателя и двух детей ясельной группы упало дерево.
Свободная Пресса вчера в 06:32
Транспорт

Собянин дал старт проходке участка метро «Карамышевская – Мневники»

В Москве началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мневники" на западном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
ТВ Центр вчера в 09:29
Экономика

Авиабилеты подорожали на четверть

Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Lenta.ru вчера в 21:46
Политика

Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:25
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

RT на русском вчера в 07:43
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Наука

На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения

Российская газета вчера в 07:11
Политика

Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак

Сама Денисова работала непосредственно с Ермаком.
РБК вчера в 23:30
Происшествия

Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

Вести.Ru вчера в 16:29
Происшествия

Тысячи пострадавших в теракте 11 сентября заболели раком

iReactor вчера в 13:56
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