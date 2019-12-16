Финансы
Sputnik МолдоваКурс валют на вторник — подешевеют все основные валюты
Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 17 декабря. Согласно опубликованным данным, упадут в цене все основные валюты. Американский доллар подешевеет более чем на два бана, до 17,2808 лея.
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Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
Происшествия
Депутат из Ленобласти задержана по делу о мошенничестве
Политика
Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству
Экс-президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Происшествия
Киевская полиция применила газ против демонстрантов под Радой
Митинг противников земельной реформы на Украине под стенами Рады перешел в "рукопашную": Полицейским пришлось применить слезоточивый газ против участников демонстрации, которые ведут себя крайне агрессивно.
Происшествия
Основная экспертиза признала историка Соколова вменяемым
Бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову провели основную экспертизу.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Происшествия
Прихожане: Хозяин коттеджа с оружием посещал храм в образе Николая II
Прихожане Собора Покрова пресвятой Богородицы в Гатчине рассказали о семье Андрея Бовта, в доме которого был обнаружен склад оружия, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе
Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Происшествия
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области
Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Происшествия
По делу о взрыве газа под Белгородом задержаны трое газовиков
В начале декабря в жилом доме под Белгородом произошёл взрыв газа.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»
Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Хоккей
Никита Зайцев подал документы на канадское гражданство
Известный телеграм-канал «MASH» сообщил, что российский защитник уже подал необходимые документы для смены гражданства.
Наука
Употребление перцев чили снижает риск инфаркта на 40%
Употребление перца чили 4 раза в неделю уменьшает риск инфаркта на 40%.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Политика
«Батькивщина» блокирует президиум Верховной рады
Фракция "Батькивщина" заблокировала президиум в зале Верховной рады Украины.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Футбол
«Челси» может потратить 150 миллионов фунтов на трансферы
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам намекнул нападающему Челси Оливье Жиру, что тому придется покинуть лондонский клуб ради попадания в состав сборной на Евро-2020.
Армия и оружие
Глава Пентагона ответил на слова Эрдогана о закрытии базы Инджирлик
Напомним, ранее глава турецкого государства Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на американские санкции может закрыть для военных Соединенных Штатов такие базы, как Инджирлик и Кюреджик.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Авто
Глобальная Kia Optima получила полный привод
Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.