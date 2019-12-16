Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 17 декабря. Согласно опубликованным данным, упадут в цене все основные валюты. Американский доллар подешевеет более чем на два бана, до 17,2808 лея.

Курс валют на вторник — подешевеют все основные валюты

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