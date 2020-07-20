Финансы
Sputnik МолдоваКурс валют на вторник: как поведут себя доллар и евро
Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 июля. Доллар США несущественно подешевеет и установится на отметке в 17.0472 лея. Европейская валюта, напротив, подорожает на один бан и будет торговаться по 19.5191 лея.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Общество
В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов
В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля.
Известия 22:13
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Кино
Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»
Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel.
News.ru 03:58
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
Evo-rus.com 03:11
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Экономика
Арбитражный суд разрешил распродажу имущества главного алтайского виноградаря за долги почти на 1 млрд рублей
В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов главного алтайского виноградаря.
Банкфакс 23:12
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Армия и оружие
Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»
Минобороны заказало компании «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») универсальный двигатель, который можно было бы установить на истребители «Су» поколений 4+ и 4++.
РБК 17:00
Политика
Эрдоган поделился фотографиями из собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии, который подготавливают к превращению в мечеть.
НТВ вчера в 13:12
Политика
Bild: Берлин оказался не готов к санкциям против «Северного потока -2»
Берлин оказался не готов к санкциям против "Северного потока -2". Об этом сообщает Bild со ссылкой на депутата бундестага от партии зеленых Клаудию Мюллер.
Piter.tv 12:49
Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru 00:55
Общество
Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes
В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов.
ТК Звезда 22:03
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
Гаджеты
Redmi анонсировала беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Evo-rus.com 05:51
Авто
General Motors выпустит 20 новых электромобилей
В своем докладе об устойчивом развитии за 2019 год General Motors поделился информацией о 12 новых электромобилях, включая автомобили, которые уже были анонсированы (GMC Hummer и Cadillac Lyriq) и некоторые, которые не имеют имен или деталей, но над их выводом на рынок GM уже работает.
32CARS.ru 18 июля в 07:02
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru 21:41
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57
Авто
SsangYong анонсировал новый электрический кроссовер
SsangYong e-SIV имел в оснащении только один электромотор мощностью 190 л.с. и комплект батарей на 61,6 киловатт-часа, обеспечивающие запас хода до 450 км. Кроме того, в список оснащения также были включены система автономного вождения и мультимедиа с функцией управления голосом.
32CARS.ru 11:03
Футбол
Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ
Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.
Евро-футбол.ру 15:40
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград 07:49