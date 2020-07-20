Финансы
Sputnik МолдоваКурс валют на вторник: как поведут себя доллар и евро
Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 июля. Доллар США несущественно подешевеет и установится на отметке в 17.0472 лея. Европейская валюта, напротив, подорожает на один бан и будет торговаться по 19.5191 лея.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com вчера в 15:02
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Армия и оружие
Тестирование нового спутника завершилось в России
Сделано в России 18 июля в 02:30
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия вчера в 09:37
Экономика
Глава ДНР анонсировал новое повышение зарплат и пенсий
Власти Донецкой Народной Республики с 1 января 2021 года повысят пенсии и зарплаты бюджетникам. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ИА Новороссия 14:47
Общество
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов
На следующем этапе, как пишут «Известия», Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию с COVID-19 и вместе с Росавиацией и МИДом каждве две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России.
РБК 19:52
Кино
«Бессмертная гвардия» вошла в топ-10 самых популярных фильмов Netflix
Лос-Анджелес, США, 20 июля 2020, 23:03 — REGNUM Фильм «Бессмертная гвардия» режиссёра Джины Принс-Байтвуд стал одним из самых успешных оригинальных проектов потокового сервиса Netflix.
REGNUM 16:03
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Шоу-бизнес
Рэпер Канье Уэст предлагал своей жене сделать аборт
Американский рэпер Канье Уэст говорил своей супруге Ким Кардашьян, чтобы та сделала аборт. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет The Sun.
Вечерняя Москва 13:20
Общество
Выписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса
В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса.
Вместе-РФ 09:05
Экономика
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Происшествия
Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом
Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.
Lenta.ru 18:11
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой
Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал 15:42
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Технологии
Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры
Для безопасности специалисты рекомендуют проверять журнал роутера на подозрительные активности, обновлять прошивку, отключить удаленный вход и установить сложный пароль.
Evo-rus.com 08:40
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Экономика
Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию за переводы, внесен в ГД
Москва, 20 июля 2020, 15:10 — REGNUM Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии за перевод денег между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 08:10
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II.
РБК 19:44
Общество
Пригожин перевел Навальному 1 млн рублей для ФБК
По словам Навального, структуры Пригожина подали на ФБК, Любовь Соболь и на него самого в суд, требуя в общей сложности 88 млн рублей.
Московский Комсомолец 11:39
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16
Кино
«Джокер» возглавил антирейтинг фильмов Великобритании в 2019 году
Зрители уверены, что сцены насилия и жестокости можно показывать только с 18 лет. Однако некоторые предлагали запретить фильм.
Профиль 08:10
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 09:07
Общество
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные рейтинга Forbes от 21 июля.
Известия 18:18
Армия и оружие
Индия собирается истребителями Rafale укрепить границу с Китаем
Индия закупила шесть воздушных судов, которые пополнят ряды истребителей Rafale, уже состоящие из четырёх аналогичных единиц.
Evo-rus.com 08:35