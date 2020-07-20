Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 июля. Доллар США несущественно подешевеет и установится на отметке в 17.0472 лея. Европейская валюта, напротив, подорожает на один бан и будет торговаться по 19.5191 лея.

Курс валют на вторник: как поведут себя доллар и евро

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,2K

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 130

Экономика Глава ДНР анонсировал новое повышение зарплат и пенсий Власти Донецкой Народной Республики с 1 января 2021 года повысят пенсии и зарплаты бюджетникам. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Общество Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов На следующем этапе, как пишут «Известия», Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию с COVID-19 и вместе с Росавиацией и МИДом каждве две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России. 9

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 110

Общество Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет. 744

Шоу-бизнес Рэпер Канье Уэст предлагал своей жене сделать аборт Американский рэпер Канье Уэст говорил своей супруге Ким Кардашьян, чтобы та сделала аборт. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет The Sun. 3

Происшествия Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом. 1

Шоу-бизнес Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками. 25

Общество Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года. 153

Футбол Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Технологии Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры Для безопасности специалисты рекомендуют проверять журнал роутера на подозрительные активности, обновлять прошивку, отключить удаленный вход и установить сложный пароль. 8

Экономика Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию за переводы, внесен в ГД Москва, 20 июля 2020, 15:10 — REGNUM Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии за перевод денег между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. 2

Космос Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II.

Общество Пригожин перевел Навальному 1 млн рублей для ФБК По словам Навального, структуры Пригожина подали на ФБК, Любовь Соболь и на него самого в суд, требуя в общей сложности 88 млн рублей.

Происшествия В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. 38