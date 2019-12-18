Курс доллара 18 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 62,54 рубля, что на 13 копеек больше, чем на закрытии биржи во вторник. За следующий час торгов американская валюта поднялась до 62,61.

Курс валют сегодня: доллар и евро начали расти

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