Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаКурс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх

В течение следующего часа евро колебался в цене и в 11 утра стоил столько же, сколько на открытии торгов. Официальный курс валют, установленный Центробанком на 17 декабря — 62,7686 рубля за доллар и 69,9431 за евро.
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Официальный курс доллара снизился на 24 копейки, евро — на 26

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Курсы валют на сегодня, 17 декабря 2019 года

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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 18 декабря

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Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 17 декабря повысился на 0.02%

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Курс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх

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Курс валют на 17 декабря: доллар и евро растут

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RT на русском 12:33
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Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
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Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК 11:18
Экономика

Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн

Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
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Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
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Opel возобновил продажи автомобилей в России

Opel возобновил продажи автомобилей в России, говорится в сообщении на сайте компании.
РБК вчера в 04:34
Спорт

В РУСАДА поведали о первых результатах повторной проверки допинг-проб

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА порядка 15 дел после повторной проверки допинг-проб московской лаборатории.
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Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
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СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду

СКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Определены молекулы-предшественники, играющие важную роль в процессе адаптации защитных систем бактерий CRISPR/Cas

Результаты показали, что в процессе адаптации образуются фрагменты ДНК с особой структурой, которая может быть ключевой для правильной работы защитных систем.
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Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
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Кто будет получать бесплатные лекарства, рассказали в Минздраве

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Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

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Как сообщила Терон, её мама Герда не была осуждена за убийство, поскольку её действия были признаны обоснованной самообороной.
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Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
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Аршавин предложил восстановить формат чемпионата СССР по футболу

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с предложением вернуться к формату первенства СССР по футболу и принять в чемпионат России клубы из стран СНГ.
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Пользователи групповых чатов в WhatsApp оказались уязвимыми

Сотрудники компании Check Point выявили ошибку, позволяющую участникам групповых чатов в WhatsApp заблокировать сервис на устройствах собеседников.
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Россияне выбрали любимый цвет автомобиля

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Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

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Назван идеальный курс рубля для экономики России

Увеличение глобального спроса, прежде всего, на доллар оказывает давление на рубль.
Российская газета вчера в 22:00
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Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
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Большое употребление перца чили продлевает жизнь

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Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
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Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США

Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
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