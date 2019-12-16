Финансы
Свободная ПрессаКурс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх
В течение следующего часа евро колебался в цене и в 11 утра стоил столько же, сколько на открытии торгов. Официальный курс валют, установленный Центробанком на 17 декабря — 62,7686 рубля за доллар и 69,9431 за евро.
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Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Политика
Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая борется с болезнью
Помимо деятельности в театре и кино, Юлия снимает программу «Сладкое-Соленое» для YouTube и развивает проект «Высоцкая Life».
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Экономика
Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Экономика
Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн
Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Авто
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Opel возобновил продажи автомобилей в России, говорится в сообщении на сайте компании.
Спорт
В РУСАДА поведали о первых результатах повторной проверки допинг-проб
Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА порядка 15 дел после повторной проверки допинг-проб московской лаборатории.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Хоккей
СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду
СКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Наука
Определены молекулы-предшественники, играющие важную роль в процессе адаптации защитных систем бактерий CRISPR/Cas
Результаты показали, что в процессе адаптации образуются фрагменты ДНК с особой структурой, которая может быть ключевой для правильной работы защитных систем.
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Здоровье
Кто будет получать бесплатные лекарства, рассказали в Минздраве
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала на совете законодателей, какая категория граждан может претендовать на получение бесплатных лекарств.
Кино
Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон впервые рассказала, как мать убила ее отца
Как сообщила Терон, её мама Герда не была осуждена за убийство, поскольку её действия были признаны обоснованной самообороной.
Здоровье
Диетологи рассказали, какие продукты нельзя есть перед сном
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Футбол
Аршавин предложил восстановить формат чемпионата СССР по футболу
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с предложением вернуться к формату первенства СССР по футболу и принять в чемпионат России клубы из стран СНГ.
Технологии
Пользователи групповых чатов в WhatsApp оказались уязвимыми
Сотрудники компании Check Point выявили ошибку, позволяющую участникам групповых чатов в WhatsApp заблокировать сервис на устройствах собеседников.
Авто
Россияне выбрали любимый цвет автомобиля
Россияне выбрали любимый цвет автомобиля По данным компании "Авилон", жители России предпочли довольно непрактичный цвет.
Финансы
Назван идеальный курс рубля для экономики России
Увеличение глобального спроса, прежде всего, на доллар оказывает давление на рубль.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Наука
Большое употребление перца чили продлевает жизнь
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США
Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.