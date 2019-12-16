В течение следующего часа евро колебался в цене и в 11 утра стоил столько же, сколько на открытии торгов. Официальный курс валют, установленный Центробанком на 17 декабря — 62,7686 рубля за доллар и 69,9431 за евро.

Курс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая борется с болезнью Помимо деятельности в театре и кино, Юлия снимает программу «Сладкое-Соленое» для YouTube и развивает проект «Высоцкая Life».

Экономика Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.

Экономика Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.

Спорт В РУСАДА поведали о первых результатах повторной проверки допинг-проб Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА порядка 15 дел после повторной проверки допинг-проб московской лаборатории.

Политика Зеленский прокомментировал стычки возле Рады Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.

Музыка Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.

Футбол Аршавин предложил восстановить формат чемпионата СССР по футболу Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с предложением вернуться к формату первенства СССР по футболу и принять в чемпионат России клубы из стран СНГ.

Технологии Пользователи групповых чатов в WhatsApp оказались уязвимыми Сотрудники компании Check Point выявили ошибку, позволяющую участникам групповых чатов в WhatsApp заблокировать сервис на устройствах собеседников.

Авто Россияне выбрали любимый цвет автомобиля Россияне выбрали любимый цвет автомобиля По данным компании "Авилон", жители России предпочли довольно непрактичный цвет.