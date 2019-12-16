Финансы

Вести.RuВести.RuКурс рубля в 2020 году: чем порадуют эксперты

Официальный курс доллара, установленный Центральный банком на 17 декабря 2019 года, составляет 62 рубля 76 копеек. Эксперты называют целый ряд факторов, который повлиял на российскую валюту.
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Курс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх

Свободная Пресса03:25

Курс рубля в 2020 году: чем порадуют эксперты

Вести.Ru02:01

Курсы доллара и евро на 17 декабря

Банки.ру00:00

Курс валют на вторник — подешевеют все основные валюты

Sputnik Молдовавчера в 15:05

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 05:49

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 16 декабря повысился на 0.19%

АК&Мвчера в 02:16
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
Политика

В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Военное обозрение вчера в 23:27
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Наука

Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи

Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
REGNUM 02:17
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru вчера в 18:33
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 03:59
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
Общество

Россия вложит в модернизацию порта Тартус 500 миллионов долларов

Полмиллиарда долларов планируется вложить в ближайшие четыре года в модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус, рассказал журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
РИА Новости 04:28
Общество

Москвичам случайно пополнили «Тройки» на 20 тысяч рублей

Некоторым жителям столицы несказанно повезло: пассажирам МЦД случайно зачислили 20 тысяч рублей на проездные "Тройка", передает агентство "Москва".
Российская газета 04:01
Экономика

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
ТАСС вчера в 02:42
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета вчера в 13:02
Общество

В «ЕР» призвали отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку мещает и отсутствие государственной стратегии развития образования, уверена Аршинова.
Дни.ру вчера в 12:52
Политика

Путин в ходе контактов с Эрдоганом может обсудить Ливию

Президент России Владимир Путин наверняка обсудит тему Ливии с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом как в ходе очной встречи, так и в ходе телефонных переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:29
Футбол

Татаев рассказал, почему перешёл в «Млада-Болеслав» из «Краснодара»

RT на русском 02:21
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Тольяттинский автогигант официально объявил о старте сборки серийной версии обновленной "Нивы", которая получила модернизированный салон и ряд нового оборудования.
Авторамблер вчера в 04:30
Политика

Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
Газета.Ru 15 декабря в 22:34
Политика

В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000

РИА Новости 04:03
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
Происшествия

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением

Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
RT на русском 02:32
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Шоу-бизнес

Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк

Российский Диалог вчера в 08:48
Футбол

Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян

В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
Евро-футбол.ру вчера в 15:43
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Происшествия

В Татарстане арестовали полицейского за использование рабского труда

Сообщалось, что двое братьев полицейских — Динар и Ленар Гафиятовы — похитили одинокого жителя Нурлатского района Идриса Садыкова и заставили его работать в Аксубаевском районе на ферме своего отца.
БИЗНЕС Online 04:36
Экономика

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
РБК 02:15
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей

РИА Новости 03:32
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM вчера в 13:57
Как работают Яндекс.Новости?
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