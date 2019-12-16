Официальный курс доллара, установленный Центральный банком на 17 декабря 2019 года, составляет 62 рубля 76 копеек. Эксперты называют целый ряд факторов, который повлиял на российскую валюту.

Курс рубля в 2020 году: чем порадуют эксперты

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