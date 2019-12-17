Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаКурс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх

В течение следующего часа евро колебался в цене и в 11 утра стоил столько же, сколько на открытии торгов. Официальный курс валют, установленный Центробанком на 17 декабря — 62,7686 рубля за доллар и 69,9431 за евро.
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Курс рубля в 2020 году: чем порадуют эксперты

Вести.Ru02:01

Что ожидает рубль в 2020 году, рассказал эксперт

Слово и Дело09:49

Курс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх

Свободная Пресса03:25

Курсы валют на сегодня, 18 декабря 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг16:22

Евро держится ниже 70 рублей

Экспресс газетавчера в 22:00
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:04, Ашберн
Происшествия

Польского гражданина обвинили в подготовке теракта в Лондоне

Полиция Лондона обвинила гражданина Польши в подготовке теракта.
Российская газета 19:21
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
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В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Ведомости 07:22
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита вызвала фурор в Сети

Певица заверила, что снимок не был отредактирован в фотошопе. В Сети Лолита поделилась новым снимков.
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Футбол

В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян

Спорт-Экспресс 15:30
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут найти, сообщил РИА Новости его защитник Евгений Балабас.
РИА Новости 19:50
Политика

Попадание России в топ самых могущественных стран оценили в Госдуме

Американское издание U.S. News опубликовало рейтинг стран по "могущественности", в котором первое место занимают Соединенные Штаты.
Народные новости вчера в 14:27
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 17:01
Гаджеты

Утечка: скоро выйдет шестиядерный процессор Intel на новой архитектуре

Предполагается, что этот чип построен по 10-нанометровому техпроцессу и относится к семейству Ice Lake или Tiger Lake.
Игромания.ру вчера в 08:17
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Live24 03:27
Экономика

Аветисян рассказал об интересе к покупке санируемого ЦБ банка

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян, который вместе с партнерами контролирует банк «Восточный», заявил в интервью РБК об интересе к приобретению Азиатско-Тихоокеанского банка, который сейчас находится на санации ЦБ.
РБК 20:00
Наука

Батареи электромобилей ежегодно теряют до 3% ёмкости

Согласно результатам, в среднем батарея электромобиля ежегодно деградирует на 2,3 процента. jaguar Наибольшее влияние на «здоровье» батареи оказывает система охлаждения.
5 колесо 07:52
Происшествия

В полиции Украины заявили о достоверности данных экспертиз по делу об убийстве Шеремета

Полиция Украины заявила о достоверности экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые указали на причастность к нему двух участниц силовой операции в Донбассе Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
ТАСС 15:01
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
РИА Новости 08:47
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 15 декабря в 05:32
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Российская газета 06:08
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда вчера в 06:46
Экономика

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
РБК вчера в 02:31
Космос

В Роскосмосе назвали причину переноса старта ракеты «Союз»

Запуск российской ракеты "Союз-СТ-А" с европейским орбитальным телескопом CHEOPS и четырьмя спутниками, запланированный 17 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложили на сутки из-за выявленного сбоя в системе управления носителя.
Инфорос 05:00
Кино

Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Вечерняя Москва вчера в 18:55
Происшествия

Правоохранители задержали троих участников перестрелки под Ростовом

Сотрудники пограничного ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали троих участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 18:43
Экономика

Представители рыбной промышленности в Мурманске попали в топ-10 Forbes

В топ-10 вошли еще два представителя бизнеса, связанные с нашим регионом — Юрий Прутков с партнерами, которым принадлежит ГК «ФЭСТ».
Мурманский вестник 05:23
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru 15 декабря в 14:49
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
РИА Новости вчера в 08:08
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
Экономика

Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов

"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости 15:43
Футбол

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Metaratings 09:25
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