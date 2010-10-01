Финансы
Свободная ПрессаКурс валют сегодня: доллар и евро растут на торгах
Курс доллара 17 июля на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 71,59 рубля, что на 5 копеек больше, чем вечером в четверг. В дальнейшем американская валюта продолжила расти и через час стоила 71,79.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Происшествия
Экс-депутату Саратовской облдумы вменяют мошенничество на 10 млн
Общий размер похищенного оценивается в 10 млн. Возбуждено уголовное дело по ст. "мошенничество".
СаратовБизнесКонсалтинг 07:47
Космос
Зонд Solar Orbiter сделал снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Европейское космическое агентство и NASA опубликовали фотографии Солнца, сделанные аппаратом Solar Orbiter.
RT на русском 07:19
Футбол
«Сочи» настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится
Футбольный клуб «Сочи» настраивается на игру 30 тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в Самаре.
КП - Самара 08:04
Армия и оружие
Проверка боеготовности Вооружённых сил России завершится 21 июля
17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 07:57
Общество
Численность населения Земли может начать сокращаться после 2064 года
По результатам исследования Вашингтонского университета в Сиэтле, опубликованном в издательстве Lancet, численность населения Земли начнёт сокращаться после 2064 года.
ZAB.RU вчера в 19:50
Футбол
«Аталанта» установила ценник на Малиновского
La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
Soccer.ru 08:54
Армия и оружие
ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии
Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево.
Известия 09:18
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Здоровье
Названы сроки затухания эпидемии коронавируса в России
Затухание эпидемии коронавируса России произойдет естественным путем после сентября.
Lenta.ru 10:00
Экономика
Росагролизинг даст денег на переработку льна в Ивановской области
Ивановский завод имени Г. К. Королева продемонстрировал руководству Росагролизинга готовность к приему денег и производству оборудования.
ИвановоLive 09:32
Происшествия
В Калмыкии задержан начальник колонии за пособничество преступникам
Как считает следствие, начальник исправительной колонии (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия) Батаев и его бывший заместитель Цамаев за деньги помогали руководителям преступной группировки, в частности, приносили в колонию мобильные телефоны, планшеты и запрещённую экстремистскую литературу.
RT на русском 09:49
Общество
Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости 09:48
Политика
Лукашенко заявил, что в ЕАЭС сохраняется «много проблем»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) остается очень много проблем из-за того, что ранее достигнутые договоренности не выполнены.
Коммерсантъ 10:22
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Авто
Hyundai Tucson нового поколения получит четыре двигателя
В августе 2020 года ожидается премьера кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения.
Профиль 08:06
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
Игры
Дистопический комикс Liberated выйдет на РС 30 июля
Игромания.ру 07:39
Политика
Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США
Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая.
ИА Красная Весна 03:03
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
Футбол
Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал отмену матча с «Сочи»
Футбольный матч между клубами «Тамбов» и «Сочи» был отменен утром в день игры.
CT news 01:44
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Общество
Босс McLaren предостерег Формулу 1 от превращения в «чемпионат копий»
После завершения Гран При Штирии Renault обратилась в FIA с просьбой проверить легальность машин Racing Point RP20.
Motorsport.com Россия 07:38