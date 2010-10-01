Курс доллара 17 июля на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 71,59 рубля, что на 5 копеек больше, чем вечером в четверг. В дальнейшем американская валюта продолжила расти и через час стоила 71,79.

Курс валют сегодня: доллар и евро растут на торгах

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