Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаКурс валют сегодня: доллар и евро упали на старте торгов

Курс доллара 29 апреля на открытии торгов Московской биржи упал по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 73,65 рубля, что на 49 копеек меньше, чем вечером во вторник. В дальнейшем американская валюта пошла вверх и через час стоила 73,75.
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Курсы доллара и евро на 30 апреля

Банки.ру01:00

Неудачи доллара и евро: курс валют на четверг

Sputnik Молдовавчера в 15:30

Курс валют сегодня: доллар и евро упали на старте торгов

Свободная Прессавчера в 04:20
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь06:06
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