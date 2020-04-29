Финансы
Свободная ПрессаКурс валют сегодня: доллар и евро упали на старте торгов
Курс доллара 29 апреля на открытии торгов Московской биржи упал по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 73,65 рубля, что на 49 копеек меньше, чем вечером во вторник. В дальнейшем американская валюта пошла вверх и через час стоила 73,75.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:02, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:02, Ашберн
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