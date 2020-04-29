Курс доллара 29 апреля на открытии торгов Московской биржи упал по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 73,65 рубля, что на 49 копеек меньше, чем вечером во вторник. В дальнейшем американская валюта пошла вверх и через час стоила 73,75.

Курс валют сегодня: доллар и евро упали на старте торгов

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