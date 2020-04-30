Финансы
Утро.ruКурс доллара снизился перед праздниками
Утром 30 апреля курс доллара пошел вниз. На открытии торгов Московской биржи он стоил 72,84 рубля. Евро также подешевел до 79,33 рубля.
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Курсы валют на майские праздники. Доллар плюс 96 копеек, евро плюс 93 копейки
ИА Клерк.Рувчера в 07:24
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:06, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:06, Ашберн
Комментарии
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Metaratings вчера в 10:36
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru вчера в 10:02
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 28 апреля в 00:55
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Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
Здоровье
Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19
Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
Происшествия
В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 00:26
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Андрей Аршавин высмеял семью Яны Рудковской
Андрей и вовсе не постеснялся и публично высмеял сына Яны Рудковской Сашу Плющенко.
Bimru.ru вчера в 04:19
Экономика
X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю
Ритейлер X5 Retail Group c 1 мая переводит офисных сотрудников сети магазинов "Перекресток" на четырехдневную рабочую неделю со снижением зарплаты, сообщил "Ведомостям" представитель группы.
Ведомости 29 апреля в 16:17
Общество
В Забайкалье число заразившихся коронавирусом увеличилось до 155
Количество людей, заразившихся коронавирусной инфекикй в Забайкальском крае на 1 мая, по данным краевого оперативного штаба увеличилось до 155 человек.
Байкал24 вчера в 22:54
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Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07
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Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая
Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
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Московское «Динамо» попрощалось с несколькими хоккеистами
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Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Четвертая Власть вчера в 12:58
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Обязательный масочный режим вводится на Кубани
Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times вчера в 07:15
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Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
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Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:32
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Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу
Биологи рассказали, как безопасно и быстро приготовить курицу, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Британские ученые выяснили, кто чаще умирает от коронавируса
Специалисты института Institute for Fiscal studies в Великобритании провели исследование, по итогам которого выяснилось, что число летальных случаев из-за COVID-19 в стране может заметно отличаться в зависимости от этнической принадлежности заразившихся.
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Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
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Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
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Космос
Arianespace возобновит работу космодрома во французской Гвиане в мае
Цель состоит в том, чтобы сохранить здоровье работников космодрома и тех, кто размещен в космическом центре, а также местного населения - при обеспечении условий безопасности и охраны, необходимых для подготовки запланированных запусков.
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В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека
Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com вчера в 09:45