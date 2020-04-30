Финансы

Утро.ruУтро.ruКурс доллара снизился перед праздниками

Утром 30 апреля курс доллара пошел вниз. На открытии торгов Московской биржи он стоил 72,84 рубля. Евро также подешевел до 79,33 рубля.
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Доллар продолжил падение

Экспресс газета29 апреля в 23:30

Рубль укрепляет свои позиции в преддверии праздников

Pravda.Ruвчера в 04:30

Курс доллара снизился перед праздниками

Утро.ruвчера в 04:03

Курсы доллара и евро на 30 апреля

Банки.рувчера в 01:00

Курсы валют на майские праздники. Доллар плюс 96 копеек, евро плюс 93 копейки

ИА Клерк.Рувчера в 07:24

Неудачи доллара и евро: курс валют на четверг

Sputnik Молдова29 апреля в 15:30

Курс валют сегодня: доллар и евро упали на старте торгов

Свободная Пресса29 апреля в 04:20
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:06, Ашберн

Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусьвчера в 06:06
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Комментарии

Фигурное катание

Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Metaratings вчера в 10:36
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru вчера в 10:02
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 28 апреля в 00:55
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
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Здоровье

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
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Политика

В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
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Происшествия

В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 00:26
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин высмеял семью Яны Рудковской

Андрей и вовсе не постеснялся и публично высмеял сына Яны Рудковской Сашу Плющенко.
Bimru.ru вчера в 04:19
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Экономика

X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю

Ритейлер X5 Retail Group c 1 мая переводит офисных сотрудников сети магазинов "Перекресток" на четырехдневную рабочую неделю со снижением зарплаты, сообщил "Ведомостям" представитель группы.
Ведомости 29 апреля в 16:17
12
Общество

В Забайкалье число заразившихся коронавирусом увеличилось до 155

Количество людей, заразившихся коронавирусной инфекикй в Забайкальском крае на 1 мая, по данным краевого оперативного штаба увеличилось до 155 человек.
Байкал24 вчера в 22:54
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Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07
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Экономика

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
Хоккей

Московское «Динамо» попрощалось с несколькими хоккеистами

Матч ТВ вчера в 15:51
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Четвертая Власть вчера в 12:58
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Общество

Обязательный масочный режим вводится на Кубани

Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times вчера в 07:15
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Здоровье

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
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Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:32
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Наука

Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу

Биологи рассказали, как безопасно и быстро приготовить курицу, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:53
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Здоровье

Британские ученые выяснили, кто чаще умирает от коронавируса

Специалисты института Institute for Fiscal studies в Великобритании провели исследование, по итогам которого выяснилось, что число летальных случаев из-за COVID-19 в стране может заметно отличаться в зависимости от этнической принадлежности заразившихся.
Московский Комсомолец вчера в 23:46
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Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

REGNUM вчера в 03:39
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Космос

Arianespace возобновит работу космодрома во французской Гвиане в мае

Цель состоит в том, чтобы сохранить здоровье работников космодрома и тех, кто размещен в космическом центре, а также местного населения - при обеспечении условий безопасности и охраны, необходимых для подготовки запланированных запусков.
AstroNews.ru 29 апреля в 18:29
Общество

В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com вчера в 09:45
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