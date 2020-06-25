Финансы
Свободная ПрессаКурс валют сегодня: евро растёт на торгах
Курс доллара 26 июня на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 69,11 рубля, что на 9 копеек больше, чем вечером в четверг. В дальнейшем американская валюта пошла вниз и через час стоила 69,13.
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Летняя динамика: в Таджикистане продолжает дорожать иностранная валюта
Sputnik Таджикистанвчера в 00:55
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ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
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В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Общество
Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом
Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных в мире автомобилей
SpeedMe 24 июня в 23:42
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс вчера в 14:02
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Политика
Путин рассказал о противниках прямых выплат
Кризис глава государства назвал одним из наиболее масштабных.
Российская газета вчера в 17:28
Наука
Ученые освоили реконструкцию сожженных костей с помощью 3D-технологии
Специалисты смогли освоить реконструкцию сожженных костей с помощью 3D-технологии.
Evo-rus.com вчера в 20:38
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу
Актриса Кристина Асмус опровергла слухи об участии в YouTube-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони "Comment Out", заданием которого якобы была публикация поста о разводе с Гариком Харламовым.
Газета.Ru 03:58
Шоу-бизнес
Лолита через суд выселяет бывшего мужа
Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская намерена через суд выселить из своей квартиры бывшего мужа Дмитрия Иванова.
НТВ вчера в 06:19
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Интернет
В «Google Фото» появилась карта с местами съемки
Вести.Ru вчера в 14:49
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Кардашьян попозировала в облегающем боди своего бренда без белья
39-летняя Кардашьян сфотографировалась на полу в боди в тон кожи без нижнего белья.
РЕН ТВ 05:02
Футбол
Матч «Тамбова» с «Зенитом» пройдёт без зрителей
Как сообщается на официальном сайте "Тамбова", правительство Нижегородской области приняло решение провести эту игру без болельщиков из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 04:55
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Общество
Перечислены российские регионы с новыми случаями коронавируса
В оперативном штабе перечислили российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:47
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Гаджеты
В основную ветку ядра Linux впервые добавили поддержку процессора из России
Поддержка российских процессоров впервые была добавлена в основную ветку ядра операционной системы Linux, сообщила 25 июня пресс-служба компании Baikal Electronics.
ИА Красная Весна вчера в 08:01
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32