Курс доллара 26 июня на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 69,11 рубля, что на 9 копеек больше, чем вечером в четверг. В дальнейшем американская валюта пошла вниз и через час стоила 69,13.

Курс валют сегодня: евро растёт на торгах

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