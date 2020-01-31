Финансы
Свободная ПрессаКурс валют сегодня: рубль немного отыграл позиции у доллара и евро
На десять утра доллар стоил 63,14 рубля, что на 12 копеек меньше, чем вечером в четверг. Впоследствии американская валюта опустилась до отметки 63,1. В свою очередь, евро в пятницу на открытии подешевел на 26 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,57 рубля.
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Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти
Интерфакс31 января в 11:57
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