На десять утра доллар стоил 63,14 рубля, что на 12 копеек меньше, чем вечером в четверг. Впоследствии американская валюта опустилась до отметки 63,1. В свою очередь, евро в пятницу на открытии подешевел на 26 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,57 рубля.

Курс валют сегодня: рубль немного отыграл позиции у доллара и евро

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