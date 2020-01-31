Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.
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Курс евро снизился в России

Телеканал 360°31 января в 04:19

Рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс30 января в 11:40

Рубль вырос к евро на открытии торгов 31 января

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Курс доллара снизился до 63,23 рубля

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Рубль снижается к доллару

RT на русском31 января в 02:03

Доллар подорожал на 1 копейку

News.ru31 января в 03:23
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

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Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

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Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге

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Газета.Ru 02:11
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Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
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Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию

Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.
Газета.Ru вчера в 19:43
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Lenta.ru 00:09
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Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появились кадры с места обрушения пристройки к кафе в Новосибирске.
РИА Новости вчера в 18:47
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru вчера в 10:24
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия 30 января в 15:50
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Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован в Индии

News.ru 00:25
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Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания

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Коммерсантъ вчера в 23:23
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В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
Газета.Ru вчера в 17:10
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В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
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В Лондоне назовут лауреатов кинопремии BAFTA

Имена лауреатов кинопремии, присуждаемой Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA), будут объявлены в воскресенье в Лондоне.
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Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии

Газета.Ru 02:05
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Футбол

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Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
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Экс-супруга Безрукова снялась в купальнике на Бали

Звезда позировала перед камерой в купальнике. Экс-супруга актера Сергея Безрукова в апреле отметит свой 55-летний юбилей.
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Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
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Общество

В сети обнаружено страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе

Французский астролог и пророк Мишель де Нострдам, известный под именем Нострадамус, предсказал смертельный коронавирус, который сейчас свирепствует в Китае.
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В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости 31 января в 16:14
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

Новые правила увольнения наемных работников вступили в силу с 1 февраля, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 02:28
Фигурное катание

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В субботу российская фигуристка Алина Загитова выступила на показательном шоу у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой.
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Легенда журналистики 1990-х Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Елена Ханга — российская журналистка, которая конце 1990-х и начале 2000-х вела передачи «Про это», «Принцип домино», «Русские в форте Боярд» и другие программы на НТВ.
URA.Ru вчера в 23:11
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Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Intel хитрым образом ухудшит будущий процессор Core i5

По сети гуляет информация о том, что Intel скоро выпустит несколько мощных мобильных процессоров Core i5-10300H и Core i7-10750H.
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