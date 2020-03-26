Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаКурс валют сегодня: рубль упал на открытии торгов

Курс доллара 26 марта на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 78,81 рубля, что на 56 копеек больше, чем вечером в среду. В следующий час американская валюта упала до отметки 78,6.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара превысил 79 рублей

РИА Новости03:17

Курс доллара превысил ₽79 на открытии торгов

РБК03:05

Курс доллара превысил 79 рублей. Евро вырос до 86 рублей

ТАСС03:24

Курс рубля упал

Lenta.ru03:22

Торги на Московской бирже открылись падением рубля

Ведомости03:16

Рубль на торгах продолжает падение

Фонтанка.Ру03:08

Курс доллара вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:25, Ашберн

Комментарии

Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов

Как стало известно, для дезинфекции своего смартфона от коронавируса подойдут обычные этиловый или изопропиловый спирт, перекись водорода или гипохлорит натрия.
Evo-rus.com вчера в 14:28
Общество

Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru 19:59
Политика

Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал здравым призыв немецкого коллеги.
Известия 22:45
Гаджеты

Apple неожиданно обновила старые iPhone и iPad

Вместе с обновлениями для текущих мобильных операционных систем Apple неожиданно выпустила ряд новых прошивок для старых устройств.
Профиль вчера в 09:40
Политика

Мадуро отверг обвинения США в наркотерроризме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле, являются ложными.
Газета.Ru 20:37
Происшествия

Пожар в Екатеринбурге: погибли семь человек

Екатеринбург, 27 марта 2020, 04:56 — REGNUM В Екатеринбурге при пожаре в деревянном бараке погибли семь человек.
REGNUM 21:56
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 09:51
Общество

Мурашко рассказал о состоянии Лещенко

Состояние Льва Лещенко, находящегося в реанимации, улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке, заявил в четверг, 26 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Известия 14:51
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер 11:46
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
RT на русском вчера в 12:09
Происшествия

При взрыве газа в Магнитогорске погибли женщина и подросток

Газета.Ru 14:02
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 17:00
Общество

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

25 марта, в своем обращении к гражданам, президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Известия 17:30
Армия и оружие

В бундестаге заявили об американской «оккупации» Германии

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом "360" назвал причину нахождения ядерного оружия США на территории Германии.
РИА Новости 22:00
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 14:06
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости вчера в 15:31
Общество

Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери

Взгляд.ру 05:20
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 18:31
Политика

Латвийские украинцы поссорились с Киевом из-за России

Руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия впервые решилась рассказать, какой травле подвергаются "старые латвийские украинцы" со стороны посла Украины.
РИА Новости 09:07
Авто

Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Автоновости дня вчера в 10:27
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News 03:57
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Общество

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Известия 05:31
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета 20:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное