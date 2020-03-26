Курс доллара 26 марта на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 78,81 рубля, что на 56 копеек больше, чем вечером в среду. В следующий час американская валюта упала до отметки 78,6.

Курс валют сегодня: рубль упал на открытии торгов

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