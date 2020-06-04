Курс доллара 4 июня на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 69 рублей, что на 33 копейки больше, чем вечером в среду. В дальнейшем американская валюта еще немного поднялась и через час стоила 69,01.

Курс валют сегодня: рубль упал на открытии торгов

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