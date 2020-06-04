Финансы
Свободная ПрессаКурс валют сегодня: рубль упал на открытии торгов
Курс доллара 4 июня на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 69 рублей, что на 33 копейки больше, чем вечером в среду. В дальнейшем американская валюта еще немного поднялась и через час стоила 69,01.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии журнала Forbes стала Кайли Дженнер, заработавшая $590 млн.
RT на русском 10:47
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
Политика
Пекин сделал решающий ход в торговой войне
Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
MOS.news вчера в 10:08
Общество
Максимальные ограничения в Москве будут сняты до 1 июля
Большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля, график определят уже 8 июня.
Вести.Ru 11:56
Политика
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
Lenta.ru 12:18
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Армия и оружие
Китай сделал прорыв в разработке истребителей пятого поколения
КНР приняла на вооружение уже второй авианесущий крейсер "Шаньдун" и планирует построить третий, который будет рассчитан для палубных истребителей пятого поколения.
Политическая Экспертиза 06:37
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Общество
После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда
Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
Вести.Ru 10:55
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
Путин может обратиться к россиянам после голосования
Владимир Путин может продолжить практику обращений к стране и выступить еще раз после подведения итогов голосования по поправкам к Конституции.
Комсомольская правда 06:43
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:58
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Гаджеты
В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон
Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
Армия и оружие
Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар
Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Космос
OSIRIS-REx пролетел над резервным местом посадки Osprey
AstroNews.ru 08:02
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
Футбол
В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса
Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.
RT на русском 10:54
Происшествия
Сотрудник фирмы расстрелял недовольного клиента в центре Петербурга
Несколько дней назад молодой человек заказал в фирме изготовление документов, заплатил деньги, а когда 4 июня пришел за своими бумагами, ему ничего не отдали.
Российская газета 11:28
Космос
Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать
РИА Новости 31 мая в 20:24
Кино
Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»
ГЛАС.RU 05:04
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru 05:32