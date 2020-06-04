Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаКурс валют сегодня: рубль упал на открытии торгов

Курс доллара 4 июня на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 69 рублей, что на 33 копейки больше, чем вечером в среду. В дальнейшем американская валюта еще немного поднялась и через час стоила 69,01.
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Доллар вырос до 68,92 рубля

Аргументы и Факты04:37

Рубль упал после открытия торгов

Телеканал 360°03:50

Курс евро вновь превысил 77 рублей

Компания03:29

Курс доллара вырос до 68,92 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:31

Доллар подорожал до 68,90 рубля

Профиль03:30

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов 4 июня

Газета.Ru03:41

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:01
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
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Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
44
Космос

Российские ученые рассказали о препятствии для полетов женщин в космос

Известия вчера в 22:09
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Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru 05:30
1
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
278
Общество

Минстрой отказался от понятия «жилье экономкласса»

Президент России Владимир Путин подписал закон о смене термина «жилье экономкласса» на «стандартное жилье» в начале 2018 года.
Коммерсантъ 08:33
9
Гаджеты

«Умные» телевизоры от Hyundai с «Яндексом» приехали в Россию

Продажи умных телевизоров корейского производителя Hyundai с установленной платформой Яндекс начнут продавать в России.
iReactor 11:26
1
Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
56
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3,1K
Религия

В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу

Газета Оренбуржье вчера в 07:03
1
Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
1,4K
Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
822
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
180
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года

Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
57
Футбол

В английской премьер-лиге разрешили использовать пять замен

После возобновления английской премьер-лиги команды смогут делать пять замен во время матча.
Спорт-Экспресс 09:04
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
886
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые высказался после слухов о разводе

Некоторые пользователи решили, что Исхаков просто решил поднять хайп на теме развода с Гагариной. А заодно вызвать жалость к себе.
RuNews24.ru вчера в 03:57
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Шоу-бизнес

Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
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Происшествия

СКР завел дело о халатности после ЧП в Норильске

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
BFM.ru 05:39
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
2
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
2
Шоу-бизнес

Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк

Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru вчера в 06:03
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Политика

Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
261
Экономика

Сингапур вслед за Японией принялся раздавать деньги гражданам

Сингапур решил раздать гражданам 2,5 миллиарда долларов из-за пандемии.
Наша версия 08:10
6
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Кино

HBO показал новый тизер сериала «Страна Лавкрафта»

NewInform 01:20
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Энергетика

Розничные цены на автомобильное топливо выросли за неделю на 2 копейки

Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо за период с 25 мая по 1 июня выросли на 2 копейки, до 44,86 и 47,71 рублей за литр соответственно.
Российская газета 12:01
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Здоровье

Ученые раскрыли неожиданную причину внезапного ожирения

Специалисты Канадского Университета Лаваля объяснили, что дефицит кальция может спровоцировать ожирение.
Live24 09:23
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Космос

Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось

Вселенная при зарождении имела ось Спиральные галактики устроены так, что, если наблюдать за ними с Земли, видно, что они вращаются по часовой стрелке.
ГТРК Южный Урал вчера в 09:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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