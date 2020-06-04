Курс евро на 10:10 мск равнялся 77,3 рубля (плюс 14 копеек). Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром рубль имеет сильные позиции против доллара США и готов двигаться ниже до 67,8 рубля.

Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов

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