Происшествия
Российская газетаКурсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом
Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне. Ее задержал курсант ведомственного вуза МВД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Инцидент произошел в поезде на станции "Новокузнецкая".
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Армия и оружие
США ещё не объяснились по делу Сноудена, напомнили в КНР
Минобороны КНР напомнило об отсутствии объяснений со стороны США по делу бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена.
Происшествия
Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района
Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Политика
Источник: Москва в ближайшее время примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в РФ
Москва в ближайшее время примет симметричные меры в отношении британских СМИ в РФ - высокопоставленный источник.
Политика
Миллер сообщил о скором начале поставок газа по «Турецкому потоку»
Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в четверг, что поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней.
Происшествия
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
Политика
Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией
Москва и Минск подготовили пакет более чем из 30 дорожных карт по экономической интеграции, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Культура
Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»
Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Происшествия
В Москве совершено нападение на сотрудника пресс-службы Росгвардии
Неизвестные напали в Москве на сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева.
Происшествия
В Одессе опознали тела всех погибших при пожаре в колледже
Эксперты идентифицировали тела всех погибших в результате пожара в колледже в Одессе, сообщило местное издание "Думская", не уточнив источник информации.
Финансы
Долги россиян по потребительским кредитам вырастут до 1,7 трлн рублей
Долги россиян по потребительским кредитам по итогам года вырастут до 1,7 трлн рублей.
Происшествия
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Общество
Путин поздравил Боярского с 70-летием
Политика
Эрдоган решил отправить войска в Ливию
Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали заключенное Турцией и правительством Сарраджа соглашение незаконным.
Происшествия
В Пугачеве подростки удерживали и насиловали несовершеннолетнюю
Финансы
Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.
Политика
Путин предложил вывести бизнес из-под статьи о преступных сообществах
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, который предлагает не применять статью УК РФ о преступных сообществах к предприятиям, которые не создавались для совершения преступлений.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России
Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка
Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Общество
В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы
На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Политика
Лавров назвал условие прекращения войны в Донбассе
«Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул он.
Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
Политика
Аксенов нашел плюс в возбуждении уголовного дела из-за поездов в Крым
РИА "Новости" / Константин Михальчевский Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уголовное дело, которое возбудила Украина после запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив, говорит о признании Крымского моста.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр
Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
Происшествия
На озере Ван в Турции затонула лодка с мигрантами
Лодка с мигрантами затонула на озере Ван на востоке Турции, погибли семь человек, передает в четверг агентство Anadolu.