Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне. Ее задержал курсант ведомственного вуза МВД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Инцидент произошел в поезде на станции "Новокузнецкая".

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

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