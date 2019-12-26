Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаКурсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне. Ее задержал курсант ведомственного вуза МВД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Инцидент произошел в поезде на станции "Новокузнецкая".
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Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Известия00:05

Опубликовано видео задержания женщины с ножом в московском метро

РИА Новости02:12

МВД опубликовало видео с задержанием вооруженной женщины в метро Москвы

РИАМО02:47

В Сети появилось видео задержания женщины с ножом в столичном метро

Москва 2404:10

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

RT на русскомвчера в 23:33

Курсант полиции задержал вооруженную ножом женщину в московском метро

Вечерняя Москвавчера в 23:26

Курсант полиции задержал злоумышленницу, ранившую женщину в московском метро

ТАССвчера в 23:03
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Армия и оружие

США ещё не объяснились по делу Сноудена, напомнили в КНР

Минобороны КНР напомнило об отсутствии объяснений со стороны США по делу бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена.
REGNUM 04:09
Происшествия

Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района

Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Российская газета 03:56
Политика

Источник: Москва в ближайшее время примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в РФ

Москва в ближайшее время примет симметричные меры в отношении британских СМИ в РФ - высокопоставленный источник.
ТАСС 04:10
Политика

Миллер сообщил о скором начале поставок газа по «Турецкому потоку»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в четверг, что поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней.
Московский Комсомолец 03:54
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Политика

Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией

Москва и Минск подготовили пакет более чем из 30 дорожных карт по экономической интеграции, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 03:48
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Культура

Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»

Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.
РБК 02:30
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Газета.Ru 03:34
Происшествия

В Москве совершено нападение на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Неизвестные напали в Москве на сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева.
ТАСС 04:12
Происшествия

В Одессе опознали тела всех погибших при пожаре в колледже

Эксперты идентифицировали тела всех погибших в результате пожара в колледже в Одессе, сообщило местное издание "Думская", не уточнив источник информации.
РИА Новости 02:06
Финансы

Долги россиян по потребительским кредитам вырастут до 1,7 трлн рублей

Долги россиян по потребительским кредитам по итогам года вырастут до 1,7 трлн рублей.
БИЗНЕС Online 03:58
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Общество

Путин поздравил Боярского с 70-летием

Газета.Ru 02:44
Политика

Эрдоган решил отправить войска в Ливию

Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали заключенное Турцией и правительством Сарраджа соглашение незаконным.
Московский Комсомолец 04:00
Происшествия

В Пугачеве подростки удерживали и насиловали несовершеннолетнюю

Общественное мнение 04:10
Финансы

Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.
ТАСС 02:22
Политика

Путин предложил вывести бизнес из-под статьи о преступных сообществах

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, который предлагает не применять статью УК РФ о преступных сообществах к предприятиям, которые не создавались для совершения преступлений.
News.ru 04:14
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Екатерина Мцитуридзе покинет пост гендиректора «Роскино»

Газета.Ru 01:27
Политика

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Lenta.ru вчера в 19:52
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:02
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Российская газета 01:30
Политика

Лавров назвал условие прекращения войны в Донбассе

«Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул он.
REGNUM 03:14
Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
REGNUM 04:13
Политика

Аксенов нашел плюс в возбуждении уголовного дела из-за поездов в Крым

РИА "Новости" / Константин Михальчевский Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уголовное дело, которое возбудила Украина после запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив, говорит о признании Крымского моста.
РЕН ТВ 02:33
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
RT на русском 03:24
Происшествия

На озере Ван в Турции затонула лодка с мигрантами

Лодка с мигрантами затонула на озере Ван на востоке Турции, погибли семь человек, передает в четверг агентство Anadolu.
РИА Новости 00:31
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