Происшествия
RT на русскомКурсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
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Шоу-бизнес
Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Общество
Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Происшествия
Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы
Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Общество
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку
Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили в покинутом городе Припять, сообщается на сайте украинского телеканала ZIK.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Происшествия
На Урале СК возбудил дело после нападения школьника на учительницу
Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 15-летнего школьника за нападение на учительницу.
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома
Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.
Общество
Российские дети играли и сложились в свастику
Технологии
Huawei скоро заменит приложения Google на своих телефонах
Google также лишил компанию доступа к ее собственным услугам в последних телефонах Huawei, оставив их без важных приложений, таких как Gmail, YouTube и Play Store.
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции
Россия вернется к переговорам о проекте американской лунной станции Gateway. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Политика
Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию
На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Происшествия
В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Общество
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
Общество
Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка
26 декабря в Кемерове проходит парад Дедов Морозов, участники которого планируют установить рекорд России.
Хоккей
Александр Овечкин и Анастасия Шубская посетили ужин у Дональда Трампа
Александр Овечкин - известный хоккеист российского происхождения, играющий в НХЛ Америки, на днях получил приглашение посетить ужин самого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ
Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Экономика
Глава Минсельхоза рассказал об экспорте продукции АПК в 2019 году
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из России в 2019 году может составить около 25 миллиардов долларов, превысив запланированные показатели, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Интернет
«Одноклассники» запустили определитель номера
В мобильном приложении "Одноклассники" появился автоматический определитель номера.
Происшествия
Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета
Украинские правоохранительные органы экстрадировали в Испанию гражданина РФ, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.