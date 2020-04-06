Экономика
ГТРК КурскКурские компании смогут получить «нулевые» кредиты
Уже в среду, 8 апреля, банки начнут выдавать предприятия, в том числе курские, смогут оформить в банках так называемые «нулевые» кредиты. Проценты по ним начисляться не будут. С помощью таких займов предприятия смогут пополнить свои зарплатные фонды.
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Курские предприниматели смогут получить «нулевые» кредиты на зарплату сотрудникам
Курские известиявчера в 08:30
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