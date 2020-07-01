Общество

ТРК Сейм (Курск)ТРК Сейм (Курск)Курские семьи с детьми получают региональные выплаты

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Президентские выплаты на детей до 16 лет стали важным элементом социальной поддержки государства в период пандемии. В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение назначить дополнительные региональные пособия, в том числе и детям старше 16 лет.
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