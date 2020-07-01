Общество
ТРК Сейм (Курск)Курские семьи с детьми получают региональные выплаты
Президентские выплаты на детей до 16 лет стали важным элементом социальной поддержки государства в период пандемии. В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение назначить дополнительные региональные пособия, в том числе и детям старше 16 лет.
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Политика
Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток
Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии.
РБК 06:29
Общество
В Москве на Красной площади сегодня были задержаны участники акции «2036»
Как сообщает телеканал Дождь, в этом участвовали 8 человек, среди них участники группы Pussy Riot и муниципальные депутаты.
Эхо Москвы 07:05
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Финансы
Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ вчера в 11:15
Футбол
«Сельта» продлила контракт со Смоловым до конца сезона
30 июня истекал срок аренды футболиста, однако пресс-служба испанского ФК сообщила, что "Сельта" продлила контракт со Смоловым до фактического конца сезона.
Версия.Инфо 04:00
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ 29 июня в 23:27
Футбол
«Зенит» на выезде сразится с «Тамбовом» в матче 25-го тура РПЛ
В среду, 1 июня, петербургский «Зенит» сразится с «Тамбовом» в рамках 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Невские Новости 01:31
Футбол
Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств
Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
ProstoProSport 04:29
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс 29 июня в 04:13
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу
Граждан ждет денежная прибавка к пенсии в размере от 3 000 до 3 500 рублей.
Evo-rus.com 04:31
Футбол
РФС сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в «Оренбурге»
РПЛ сообщила о десяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом в команде.
Bookmaker-ratings.ru 06:36
Общество
Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево
Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в Дивеево.
РИА Новости вчера в 14:08
Экономика
В Челябинской области с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ
В Челябинской области с 1 июля повысились тарифы на коммунальные услуги.
Челябинск Сегодня 05:45
Общество
В Хабаровском крае и Приморье открылись участки для голосования
Участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ открылись в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
РИА Новости вчера в 18:28
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Kursk.com вчера в 16:02
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Гаджеты
OnePlus официально показала прототип бюджетного смартфона Nord
3DNews вчера в 11:55
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
Общество
В КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
Издание Autonews выяснило, что Госавтоинспекция не планирует пока вводить штраф за превышение скорости на 20 км/ч.
SpeedMe 05:39
Общество
Движение «Нет!» назначило «встречу» в центре Москвы 1 июля. Активисты предложили обсудить итоги голосования
Движение «Нет!», выступающее против поправок в Конституцию, предложило обсудить результаты голосования 1 июля на Пушкинской площади в Москве.
Полит.ру 06:54
Политика
Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Экономика
Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу
В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ.
Lenta.ru 06:31
Кино
Nickelodeon снимет новую версию «Черепашек-ниндзя»
Студия Nickelodeon Animation совместно с Paramount перезапустят популярный мультсериал и представят полнометражный анимационный фильм про черепашек-ниндзя.
iReactor 04:26
Здоровье
Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 06:23
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Общество
Разработчик Cyberpunk 2077 объяснил отказ от «пробежек» по стенам
REGNUM вчера в 22:09