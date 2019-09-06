Футбол
46ТВКурский «Авангард» проиграл в Хабаровске
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Адлан Кацаев
|49′
К сожалению, куряне не смогли порадовать своих почитателей. Они проиграли со счетом 0:1. Следующий матч чемпионата страны "Авангард" проведет 14 сентября.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
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