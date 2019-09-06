К сожалению, куряне не смогли порадовать своих почитателей. Они проиграли со счетом 0:1. Следующий матч чемпионата страны "Авангард" проведет 14 сентября.

Все про Спорт ру

Шоу-бизнес Марио Касас «признался» Регине Тодоренко в любви Регина Тодоренко хитростью вынудила испанского актера Марио Касаса сказать ей: «Я тебя люблю».

Политика Зеленский поговорил с Путиным по телефону Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Единоборства Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242 В раннем предварительном поединке на UFC 242 россиянин Муслим Салихов победил американца Нордина Талеба.

Фигурное катание Медведева: пусть считают, что я плачу зарплату своим болельщикам Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что находится в восторге от приема своих болельщиков на контрольных прокатах фигуристов сборной России и не обращает внимания на обвинения в том, что она якобы платит им зарплату.

Общество На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Политика Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Футбол Мамаев и Кокорин освобождены по УДО Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.

Общество В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы О госпитализации Захарова стало известно 20 августа. 85-летний режиссер попал в больницу с воспалением легких.

Единоборства Нурмагомедов набрал 8 кг после официального взвешивания Российский боец смешанного стиля (MMA) и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.

Авто На Comtrans-2019 продемонстрировали китайские грузовики В первую очередь в глаза бросается желтый JAC - самосвал N350, грузовик укомплектован дизельным мотором в 350 л.с. и 12-ти сткпенчатая трансмиссия.

Политика Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Авто Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Политика Самолёт с освобождёнными на Украине гражданами прилетел в Москву Спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Общество Познер назвал главную проблему России Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.

Политика Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.

Финансы Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.