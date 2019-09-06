Футбол

46ТВ46ТВКурский «Авангард» проиграл в Хабаровске

СКА-Хабаровск — Авангард (Курск)
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Адлан Кацаев
49′
К сожалению, куряне не смогли порадовать своих почитателей. Они проиграли со счетом 0:1. Следующий матч чемпионата страны "Авангард" проведет 14 сентября.
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