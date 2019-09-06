К сожалению, куряне не смогли порадовать своих почитателей. Они проиграли со счетом 0:1. Следующий матч чемпионата страны "Авангард" проведет 14 сентября.

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Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

Хоккей Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.

Происшествия Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Происшествия Столицу Канады заполонили пьяные еноты Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

Экономика Якутия подписала на ВЭФ 45 соглашений на сумму более 40 миллиардов рублей В рамках V Восточного экономического форума, который проходил 4-6 сентября во Владивостоке, Якутия подписала 45 соглашений на сумму свыше 40 миллиардов рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Политика Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.

Теннис Медведев сыграет с Надалем в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.

Общество На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан» Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.

Космос Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Гаджеты Qualcomm представит процессоры Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G Чипы 7 Series обещают представить до конца года, и они будет доступны для всех производителей смартфонов, а в 2020 году с 5G появятся и Snapdragon 6 Series.

Общество Путин поздравил москвичей с Днем города «Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.

Политика Американский политолог заявил, что США утрачивают статус сверхдержавы По мнению политолога, глава Белого дома США Дональд Трамп подарил современной Европе истинную политическую независимость.

Политика Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.

Общество Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Единоборства Валуев сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Порье Сегодня в Абу-Даби состоится самый ожидаемый бой, на ринг в рамках UFC 242 выйдут российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье.

Политика Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.

Баскетбол Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира Попутно сборная Франции повторила рекорд сборных США (1950 — 1974) и Сербии/Югославии (1986 — 2014) на чемпионатах мира — команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд.

Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.

Игры Создатель Super Meat Boy Forever рассказал о предложении Epic Games Store Создатель предстоящего платформера Super Meat Boy Forever Томми Рефенес заявил, что он «даже не раздумывал» над предложением сделать его игру Super Meat Boy Forever эксклюзивом Epic Games Store (EGS).

Экономика Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.

Политика В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле «200 на 70» На 18 сентября намечена встреча в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которой предстоит обсудить перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных».

Автоспорт Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной Все вокруг снижали скорость и было непонятно, кто и в какой момент окажется впереди, кто с какой скоростью будет двигаться, – сказал Хэмилтон в эфире телеканала Sky Sports.