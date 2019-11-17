Курские футболисты по ходу матча вели со счетом 2:0, но по итогу упустили победу. В некотором смысле, против курян сыграл и сильный туман: видимость н7а поле была практически нулевая.

Курский «Авангард» в тумане сыграл вничью с «Шинником»

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