Футбол
Курские известияКурский «Авангард» в тумане сыграл вничью с «Шинником»
Курские футболисты по ходу матча вели со счетом 2:0, но по итогу упустили победу. В некотором смысле, против курян сыграл и сильный туман: видимость н7а поле была практически нулевая.
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«Авангард» в туманном Курске упустил победу над ярославским «Шинником»
Друг для друга (Курск)вчера в 08:35
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