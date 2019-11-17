Футбол

Курские известияКурские известияКурский «Авангард» в тумане сыграл вничью с «Шинником»

Курские футболисты по ходу матча вели со счетом 2:0, но по итогу упустили победу. В некотором смысле, против курян сыграл и сильный туман: видимость н7а поле была практически нулевая.
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Матч ФНЛ «Авангард» — «Шинник» прошёл в густом тумане

Чемпионатвчера в 09:00

«Авангард» и «Шинник» сыграли вничью. Матч проходил при сильном тумане

Спорт-Экспрессвчера в 07:53

«Авангард» в туманном Курске упустил победу над ярославским «Шинником»

Друг для друга (Курск)вчера в 08:35

«Авангард» и «Шинник» сыграли вничью. Матч прошел при сильном тумане

Sport24.ruвчера в 07:56

«Шинник» ушел от поражения в матче с «Авангардом»

Sportbox.RUвчера в 07:56

«Нефтехимик» не удержал победный счет в матче с «Авангардом»

Казанские ведомости15 ноября в 02:27

Курский «Авангард» в тумане сыграл вничью с «Шинником»

Kurskcity.ruвчера в 11:54
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Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Хоккей

Болельщики «Трактора» объявили бойкот руководству клуба

Все требования завтра, — заявил «Пчеле» один из фанов. Тем временем гости открыли счёт.
Pchela.News вчера в 07:43
Общество

Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза

Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) прогнозируют, что потребление алкоголя в 2020 году снизится в 3 раза по сравнению с 2016 годом.
РИА Новости 01:00
Финансы

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Политика

Россия поставит Индии системы С-400 к 2025 году

ТАСС 01:21
Политика

Борис Джонсон рассказал о причинах отсутствия доклада по России

Еще одна причина заключается в том, что именно говорится в докладе об отношениях Трампа с Россией, - пишет газета.
Государственные Вести 00:21
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие

Як-130 модернизируют до боевого

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил о намерении модернизировать учебно-боевой самолет Як-130 до значительной степени боевого.
Газета.Ru вчера в 14:54
Общество

Киселев назвал закон о виноделии в России революцией

Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика

Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии

Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Газета.Ru 00:00
Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском вчера в 16:15
Происшествия

Из-за обрушения балкона в Астрахани погиб человек

Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников региональной пресс-службы следственного управления, в Астрахани обвалился балкон со стоящими на нем людьми.
Astrakhan.Site 01:26
Экономика

Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
РБК 00:11
Армия и оружие

Американцы испытали российский танк Т-80

В распоряжении армии Южной Кореи, по данным на 2017 год, находится 80 танков Т-80У. Т-80У является основным боевым танком семейства Т-80.
News.ru 16 ноября в 05:24
Автоспорт

Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум

В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Sports.ru вчера в 14:58
Авто

Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но приобретают Lada

Согласно исследованию Google Россия и аналитической компании Ipsos, больше всего поисковых запросов приходится на модели Kia и Hyundai, но в итоге больше всего покупают Lada.
Комсомольская правда вчера в 23:42
Транспорт

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
РБК 01:28
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Происшествия

Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось

Российская газета вчера в 22:41
Политика

В Грузии протестующие пикетируют здание парламента

REGNUM вчера в 08:12
Политика

В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru вчера в 14:30
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в Фонтанку попал на видео

Момент падения автомобиля в реку Фонтанку в Петербурге засняли камеры видеонаблюдения.
Известия 16 ноября в 16:20
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Энергетика

Нефть демонстрирует небольшой восходящий уклон

Сегодня, 15 ноября, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, но держатся довольно скромно, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 ноября в 02:06
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
REGNUM вчера в 23:36
Происшествия

AP: при стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека

ТАСС 01:44
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