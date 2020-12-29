Газета.RuКурсы акций в Токио подскочили до самого высокого уровня с 1990 годаКотировки на Токийской бирже выросли до максимальных показателей, обновив рекорд августа 1990 года, передает РИА "Новости".В источникеГазета.RuЦентральная Служба НовостейСтрана Советов on-lineРБКПРАЙМRuNews24.ruМИР 24RT на русскомПодробнее о событииИндексы ведущих фондовых бирж 29.12.20Коммерсантъ18:52Японский фондовый индекс Nikkei обновил максимум с 1990 годаРБКвчера в 00:10Курсы акций в Токио подскочили до самого высокого уровня с 1990 годаГазета.Ruвчера в 22:16Токийская биржа обновила тридцатилетний максимумREGNUMвчера в 22:16Курсы акций в Токио превзошли рекорд 1990 годаRT на русскомвчера в 22:15Токийская биржа обновила максимум 30-летней давностиПРАЙМвчера в 22:11Курсы акций в Токио выросли до рекордного уровня с 1990 годаТАССвчера в 21:29Показать ещёОценить7КомментироватьПоделиться