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Газета.Ru
Газета.Ru

Курсы акций в Токио подскочили до самого высокого уровня с 1990 года

Котировки на Токийской бирже выросли до максимальных показателей, обновив рекорд августа 1990 года, передает РИА "Новости".В источнике
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Японский фондовый индекс Nikkei обновил максимум с 1990 года

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Курсы акций в Токио подскочили до самого высокого уровня с 1990 года

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Курсы акций в Токио превзошли рекорд 1990 года

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ПРАЙМ

Токийская биржа обновила максимум 30-летней давности

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ТАСС

Курсы акций в Токио выросли до рекордного уровня с 1990 года

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«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз: щедрый Клопп сделает «МЮ» и «Челси» второй подарок

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Ливерпуль» (30.12.2020) Многострадальный 2020 год доживает последние деньки, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники.
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