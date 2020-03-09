Экономика

Москва 24Москва 24Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть

Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости. В настоящий момент данные Московской биржи недоступны, поскольку она закрыта.
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Курс доллара взлетел до 75 рублей

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Курс рубля упал вслед за обрушением цен на нефть

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Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть

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Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
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Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

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Экономика

Экономист предсказал, что первым подорожает после обвала рубля

Экономист Константин Селянин предположил, какие категории товаров могут подорожать для россиян в случае падения курса рубля.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
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Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
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Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

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АвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля

Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта.
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Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
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