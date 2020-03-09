Экономика

Москва 24Москва 24Курс доллара и евро продолжает расти

Стремительный рост курса доллара и евро по отношению к рублю вызван неблагоприятным положением на нефтяном рынке. В настоящий момент стоимость "черного золота" марки Brent составляет 32,28 доллара за баррель. Цена на нефть опустилась до 28,33 доллара за баррель.
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Курсы доллара и евро взлетели после обвала мировых цен на нефть

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Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone

Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
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Война на нефтяном рынке может повлиять на ипотеку в России

Министерство финансов может начать продавать валюту по причине начала нефтяной войны.
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Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
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Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
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Еще в 2019 году китайская компания запустила спутник с камерой разрешением 108 Мп Xiaomi Mi 10 Pro.
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Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией

Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
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Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек

После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
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Путин допустил участие в новых выборах президента

Президент России Владимир Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах.
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Эрдоган попросил у НАТО дополнительную помощь в ситуации с Сирией

Эрдоган рассказал о "миграционных вызовах", с которыми столкнулась Анкара, и попросил у НАТО помощи в защите границы.
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Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
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Состоялся релиз многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone

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Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
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Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
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Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
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