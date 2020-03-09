Стремительный рост курса доллара и евро по отношению к рублю вызван неблагоприятным положением на нефтяном рынке. В настоящий момент стоимость "черного золота" марки Brent составляет 32,28 доллара за баррель. Цена на нефть опустилась до 28,33 доллара за баррель.

Политика Конституционная поправка о детях будет скорректирована Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что во вторник будет внесен ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об Конституции.

Футбол Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Политика Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.

Экономика Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.

Технологии Киберпреступники атаковали пользователей MasterCard Компания ESET, специализирующаяся на информационной безопасности, обнаружила новую фишинговую атаку на пользователей платёжной системы MasterCard.

Общество Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.