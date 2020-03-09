Экономика
Москва 24Курс доллара и евро продолжает расти
Стремительный рост курса доллара и евро по отношению к рублю вызван неблагоприятным положением на нефтяном рынке. В настоящий момент стоимость "черного золота" марки Brent составляет 32,28 доллара за баррель. Цена на нефть опустилась до 28,33 доллара за баррель.
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Цена евро взлетела до 82 рублей на фоне падения стоимости нефти
Московский Комсомолец08 марта в 20:17
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