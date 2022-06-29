Будьте в Плюсе

Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 51 и 54 рублей соответственно

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже рос на 0,1%, до 51,85 рубля, курс евро рос на 0,58%, до 54,86 рубля.
ТАСС
По состоянию на 12:43 доллар торгуется на уровне 54,6 рубля, евро — 57 рублей.
Lenta.ru
В ближайшее время динамика рубля по отношению к иностранной валюте во многом будет зависеть от баланса спроса и предложения в стране.
RT на русском
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снижался на 0,05%, индекс РТС - на 0,1%.
ТАСС

Подробнее о событии

Курс рубля потерял 5 процентов по отношению к доллару
Lenta.ru05:47
Рубль ослабел к доллару и евро
Взгляд.ру03:15
Курс валют сегодня: доллар и евро по-разному начали день
Свободная Пресса03:35
Мосбиржа: рубль падает к доллару и евро на старте торгов пятницы
ПРАЙМ03:25
Рубль по итогам торгов ускорил падение к доллару и евро после обновления семилетних максимумов в обеих парах на фоне фиксации прибыли
Финмаркет29 июня в 12:31
Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 51 и 54 рублей соответственно
ТАСС29 июня в 04:45
Доллар опустился ниже 52 рублей впервые с 28 мая 2015 года
Интерфакс28 июня в 11:16

Интересное

Обе нитки «Северного потока» остановят на плановый ремонт с 11 по 21 июля

Обе нитки "Северного потока" будут остановлены на плановый ремонт с 11 по 21 июля - оператор.
ТАСС07:21

МИД Украины назвал личным мнением речь посла в ФРГ о Бандере, вызвавшей возмущение Варшавы

"Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины", - цитирует Николенко агентство Укринформ.
ТАСС07:31

Spiegel: ФРГ попросила Литву отменить блокаду перевозок в Калининград

Правительство ФРГ возмутилось запретом властей Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на его отмене, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
Коммерсантъ05:30

Минобороны России: украинская армия под Лисичанском за сутки потеряла около 200 человек

"Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми и в Верхнекаменском — 70", — уточнили в министерстве.
РИА Новости05:42

В Якутии найден живым пассажир рухнувшего самолёта Ан-2

В Якутии 1 июля найден живым пассажир самолёта Ан-2, который пропал с радаров 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по республике.
REGNUM07:23

Глава СКР Бастрыкин предложил ограничить насилие, жестокость и реалити-шоу на ТВ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил ограничить показ насилия и жестокости на телевидении, а реалити-шоу исключить из эфира.
Lenta.ru07:00

ЦБ запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента»

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начала работу в полном объеме, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 июля.
ТАСС00:27

Курская администрация сообщила, что российская армия выполняет задачи у поселка Теткино

Курская администрация предупредила жителей Глушковского района, что неподалёку от посёлка Тёткино, который граничит с Сумской областью, армия РФ выполняет боевые задачи на Украине и попросила не волноваться, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
РИА Новости07:03

Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, заявил в интервью The Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
РБК19:28

Песков опроверг передачу Путину письменного послания от Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 1 июля, прокомментировал слова президента Индонезии Джоко Видодо, который заявил вчера, что при встрече передал Владимиру Путину послание от главы Украины Владимира Зеленского.
Известия06:40