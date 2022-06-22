Шесть изображений, составляющих целую мозаику, были сняты с помощью Mast Camera Curiosity, или Mastcam, 2 июня 2022 года, на 3492-й марсианский день или сол миссии, пишет Provided by Jet Propulsion Laboratory.
Минтруд предложил индексировать пенсии в ближайшие три года следующим образом: с 1 января 2023 года — на 6,8 процента (среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля).
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, являясь членом НАТО, защищена от России, но беспокоится из-за Сувалкского коридора — участка территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, расположенного между Белоруссией и Калининградской областью России.