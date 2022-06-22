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Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 53 руб. и 56 руб. впервые с 2015 года

Курсы доллара и евро опустились ниже 53 руб. и 56 руб. соответственно впервые с 2015 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.
ТАСС
Евро подешевел на 1 рубль и 63 копейки, до 55,83 рубля.
Московский Комсомолец
По словам вице-премьера РФ Андрея Белоусова, оптимальным курсов для рубля на сегодняшний день является отметка в 70-80 рублей за один доллар.
Курьер. Среда. Бердск
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
РИА Новости

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