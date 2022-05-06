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Курсы доллара и евро на Мосбирже превысили 70 руб. и 74 руб

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет к доллару и евро более чем на 4,5% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
ТАСС
Минутами ранее курс доллара достигал 70,25 рубля.
РИА Новости
Долларовый индекс РТС падает на 4,14%, снижаясь до 1073,57 пункта.
DP.RU
4 мая курс евро опустился ниже 70 руб. впервые с февраля 2020 года.
ТАСС

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