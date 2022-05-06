ТАССКурсы доллара и евро на Мосбирже превысили 70 руб. и 74 рубРубль в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет к доллару и евро более чем на 4,5% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.ТАССМинутами ранее курс доллара достигал 70,25 рубля.РИА НовостиДолларовый индекс РТС падает на 4,14%, снижаясь до 1073,57 пункта.DP.RU4 мая курс евро опустился ниже 70 руб. впервые с февраля 2020 года.ТАССЧитать далееСвернутьNewsler.ruNewsler.ruREGNUMРБК ИнвестицииVSE42.RUПодробнее о событииКурс доллара вырос до 69,80 рубляVSE42.RU09:55Новости валютного рынка: в Москве подорожали наличные долларыЕвразия Daily10:55Курс доллара достиг 69,4 рубля на торгах 6 маяLenta.ru08:07Курс доллара поднялся выше 70 рублейНовые Известия08:49Доллар вырос почти на три рубля, подскочив в район 70 рублейРИА Новости08:13Курсы доллара и евро на Мосбирже превысили 70 руб. и 74 рубТАСС08:09Курсы доллара и евро резко выросли до 70 и 74 рублейВедомости09:53Показать ещёОценить60Поделиться