ТАССКурсы доллара и евро на Мосбирже превысили 70 руб. и 74 рубРубль в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет к доллару и евро более чем на 4,5% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.ТАССРубль растет на фоне продаж валютной выручки российскими экспортерами и позитивной ситуации на сырьевых рынках.РБК ИнвестицииСпецифика введенных ограничений ЦБ привела к тому, что курс на российском валютном рынке формируется преимущественно экспортерами и импортерами, рассказали в Промсвязьбанке.РБК ИнвестицииУчитывая, что Банк России подчеркнул отсутствие попыток таргетирования курса рубля, ничего не мешает рублю продолжать укрепление, добавили эксперты.РБК ИнвестицииЧитать далееСвернутьТелеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургВечерняя МоскваForPostРязань.ЛайфNewsler.ruИзвестияФАНОрёлТаймсФорпост Северо-ЗападНовый ДеньРадио Комсомольская правдаПодробнее о событииРубль в пятницу упал к доллару и евро, но по итогам недели подорожал к обеим валютамПРАЙМ12:28Курсы доллара и евро рухнули более чем на ₽2, до минимумов с 2020 годаРБК Инвестиции4 мая в 04:19Курсы доллара и евро резко прибавили около 2 руб. каждыйКоммерсантъ08:10Курс рубля незначительно скорректировался к доллару и евро на торгах МосбиржиЭкономика сегодня05:02Доллар и евро на Мосбирже колеблютсяФонтанка.Ру03:15Доллар и евро резко подорожали на биржеForbes08:25РИА Новости: курсы евро и доллара снизились на бирже до уровня 2020 годаПолит.ру4 мая в 03:45Показать ещёОценить65Поделиться