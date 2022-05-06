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Курсы доллара и евро на Мосбирже превысили 70 руб. и 74 руб

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет к доллару и евро более чем на 4,5% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
ТАСС
Рубль растет на фоне продаж валютной выручки российскими экспортерами и позитивной ситуации на сырьевых рынках.
РБК Инвестиции
Специфика введенных ограничений ЦБ привела к тому, что курс на российском валютном рынке формируется преимущественно экспортерами и импортерами, рассказали в Промсвязьбанке.
РБК Инвестиции
Учитывая, что Банк России подчеркнул отсутствие попыток таргетирования курса рубля, ничего не мешает рублю продолжать укрепление, добавили эксперты.
РБК Инвестиции

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Рубль в пятницу упал к доллару и евро, но по итогам недели подорожал к обеим валютам
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