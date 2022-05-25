В среду, 25 мая, повышение курсов доллара и евро на валютных торгах Мосбиржи превысило 5%. Так, американская валюта торговалась на уровне выше 60 рублей, а европейская - на уровне 62 рублей соответственно.
«Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — рассказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.
МИД РФ сообщил об отклонении российской стороной протеста властей Японии в связи с совместным полетом бомбардировщиков России и КНР, и подчеркнул, что такие полеты "проводятся в строгом соответствии с нормами международного права".