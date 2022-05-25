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Курсы доллара и евро на Мосбирже выросли более чем на 1,5 рубля

В среду, 25 мая, повышение курсов доллара и евро на валютных торгах Мосбиржи превысило 5%. Так, американская валюта торговалась на уровне выше 60 рублей, а европейская - на уровне 62 рублей соответственно.
Деловое.ТВ
Курс евро достигал отметки в 62 рубля, следует из данных
 Мосбиржи.
Новые Известия
Банк России установил официальные курсы валют на завтра.
Фонтанка.Ру
Помощник президента России Максим Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным.
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Курсы доллара и евро на бирже подскочили почти на 5 рублей
Российская газета09:41
Рубль устал расти, а акции — падать
Expert.ruвчера в 12:51
Курсы доллара и евро резко выросли на 2–3 рубля
Коммерсантъ08:54
Курсы доллара и евро достигли 60 и 62 рублей на бирже
Москва 2408:40
Доллар и евро подскочили более чем на полтора рубля, почти компенсировав падение за среду
РИА Новости07:40
Курсы евро и доллара растут более чем на 5%
Комсомольская правда09:17
Доллар и евро возвращаются в 2017 год
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