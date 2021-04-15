Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС

Курсы доллара и евро на Мосбирже выросли на новостях о санкциях США

Курс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим снижением на введение новых санкций США в отношении РФ, следует из данных торгов на 15:30 мск.В источнике

Подробнее о событии

Доллар подорожал на фоне новых санкций США

Комсомольская правда09:10

Доллар и евро резко выросли после введения санкций против России

URA.Ru09:04

Курс рубля упал на фоне сообщений о новых санкциях США

РИА Новости03:28

Рубль сдержанно отреагировал на новые санкции США

ПРАЙМ08:31

Курс доллара взлетел на новостях о санкциях США

Lenta.ru08:17

Рубль отреагировал небольшим снижением на новые санкции США

Коммерсантъ09:14

Курсы доллара и евро на Мосбирже выросли на новостях о санкциях США

ТАСС08:48
Интересное

Самарские музыканты представят регион на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда»

С 17 апреля 2021 года на телеканале "Звезда" стартует Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021» — это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России.
НИА Самара03:40

Третий бой Конора Макгрегора с Дастином Порье 10 июля официально подтвержден

Сразу после боя и МакГрегор, и Порье подтвердили, что они встретятся снова, поскольку их счет 1:1. Порье даже отказался от титульного боя в легком весе, чтобы снова встретиться с ирландцем.
SM Newsвчера в 16:14