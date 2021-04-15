ТАССКурсы доллара и евро на Мосбирже выросли на новостях о санкциях СШАКурс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим снижением на введение новых санкций США в отношении РФ, следует из данных торгов на 15:30 мск.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоНТВВести.RuТелеканал 360°Мой БрянскВести.RuВести.RuEurosport.ruCT news78.ruМоя Москва.онлайнДума ТВВести.RuВместе-РФГородовойВести.RuВести.RuРЕН ТВМой БрянскМоя Москва.онлайнМой БрянскГородовойLife.ruEurosport.ruМой БрянскМой БрянскПодробнее о событииДоллар подорожал на фоне новых санкций СШАКомсомольская правда09:10Доллар и евро резко выросли после введения санкций против РоссииURA.Ru09:04Рубль отреагировал небольшим снижением на новые санкции СШАКоммерсантъ09:14Рубль сдержанно отреагировал на новые санкции СШАПРАЙМ08:31Курс доллара взлетел на новостях о санкциях СШАLenta.ru08:17Курсы доллара и евро на Мосбирже выросли на новостях о санкциях СШАТАСС08:48Курс рубля упал на фоне сообщений о новых санкциях СШАРИА Новости03:28Показать ещёОценить1KПоделиться