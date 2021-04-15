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ТАСС

Курсы доллара и евро на Мосбирже выросли на новостях о санкциях США

Курс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим снижением на введение новых санкций США в отношении РФ, следует из данных торгов на 15:30 мск.В источнике

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Доллар подорожал на фоне новых санкций США

Комсомольская правда09:10

Доллар и евро резко выросли после введения санкций против России

URA.Ru09:04

Рубль отреагировал небольшим снижением на новые санкции США

Коммерсантъ09:14

Рубль сдержанно отреагировал на новые санкции США

ПРАЙМ08:31

Курс доллара взлетел на новостях о санкциях США

Lenta.ru08:17

Курсы доллара и евро на Мосбирже выросли на новостях о санкциях США

ТАСС08:48

Курс рубля упал на фоне сообщений о новых санкциях США

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В Ивано-Франковске соберут добровольцев на случай «вторжения» России

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил руководителю муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев для защиты Украины в случае полномасштабного вторжения РФ.
РИА Новости13:38