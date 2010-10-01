Курсы доллара и евро на 20 апреля

Общество 309 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Тульской области Отмечается, что из данного числа 1935 пациентов (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни В Тульской области за последние сутки выявлено 22 новых случая заражения COVID-19.

Общество Количество новых заражений коронавирусом в РФ за сутки уменьшилось Медики выявили в России 4268 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа за последние сутки.

Финансы Курс евро поднялся до 82 рублей Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

Кино Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая Классические двухмерные «Смешарики» возвращаются на экраны: спустя 10 лет после выхода последнего сезона КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев. 1

Экономика Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет. 2,2K

Гаджеты «Козырек» в новом iPhone 12 станет меньше Американский производитель гаджетов Apple уместил в небольшом "козырьке" в верхней части экрана смартфона фронтальную камеру, динамик, датчик приближения, Face ID и другие сенсоры. 11

Кино Дэвид Линч рассказал о продолжении «Твин Пикс» и отношении к сериалам Лос-Анджелес, США, 21 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Режиссёр Дэвид Линч прокомментировал слухи о возможном выходе четвертого сезона сериала «Твин Пикс».

Энергетика Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ. 19

Политика Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 1,1K

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,6K

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2,5K

Наука Найдена связь между загрязнением воздуха и со смертями от коронавируса Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса. 8

Экономика Снижающие ставку аренды для нанимателей торговые и коммерческие центры получат гранты Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, на общую сумму более 15 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 792

Общество IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине. 3

Политика Трамп намерен приостановить иммиграцию в США Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса. 109