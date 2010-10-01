Финансы
Банки.руКурсы доллара и евро на 20 апреля
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 апреля, составляет 73,9441 рубля.
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Комментарии
Экономика
В России задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств
Крупные российские фармкомпании задумались о прекращении выпуска ряда жизненно важных лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 04:28
Общество
309 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Тульской области
Отмечается, что из данного числа 1935 пациентов (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни В Тульской области за последние сутки выявлено 22 новых случая заражения COVID-19.
Молодой коммунар вчера в 03:38
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Количество новых заражений коронавирусом в РФ за сутки уменьшилось
Медики выявили в России 4268 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа за последние сутки.
ПолитРоссия вчера в 03:41
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая
Классические двухмерные «Смешарики» возвращаются на экраны: спустя 10 лет после выхода последнего сезона КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев.
КиноПоиск 04:00
Культура
Андрей Макаревич разделил россиян на два «биологических вида»
Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида.
АМИТЕЛ 04:29
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 19 апреля в 08:48
Гаджеты
«Козырек» в новом iPhone 12 станет меньше
Американский производитель гаджетов Apple уместил в небольшом "козырьке" в верхней части экрана смартфона фронтальную камеру, динамик, датчик приближения, Face ID и другие сенсоры.
ПРАЙМ вчера в 04:41
Кино
Дэвид Линч рассказал о продолжении «Твин Пикс» и отношении к сериалам
Лос-Анджелес, США, 21 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Режиссёр Дэвид Линч прокомментировал слухи о возможном выходе четвертого сезона сериала «Твин Пикс».
REGNUM 02:54
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Кино
Вышел трейлер нового сериала от авторов «Американской истории ужасов»
Российская газета 04:20
Наука
Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах
Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
АБН вчера в 06:10
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ вчера в 07:13
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Общество
В Татарстане выявлено 50 новых случаев коронавируса
По данным на 21 апреля в Татарстане выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусом.
НТР 24 03:29
Наука
Найдена связь между загрязнением воздуха и со смертями от коронавируса
Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 13:05
Экономика
Снижающие ставку аренды для нанимателей торговые и коммерческие центры получат гранты
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, на общую сумму более 15 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Агентство Москва 04:08
Общество
За сутки в России выявлено 5642 случая коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 5642 случая заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщает оперштаб.
МордовМедиа 03:48
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Lenta.ru вчера в 16:42
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 19 апреля в 12:13
Общество
IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек
Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily вчера в 08:08
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01