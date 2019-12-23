Курсы доллара и евро на 23 декабря

Общество Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.

Наука У крокодилов обнаружена способность бегать галопом Сразу 8 видов из 15, живущих в зоопарке, оказались способны прыгать и даже бегать галопом.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.

Политика Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

Происшествия Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.

Политика Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.