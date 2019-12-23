Финансы

Банки.руБанки.руКурсы доллара и евро на 23 декабря

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Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 декабря, составляет 62,4071 рубля.
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Доллар и евро продолжают падать

Экспресс газета19 декабря в 22:00

Курсы доллара и евро на 23 декабря

Банки.ру00:00

Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:22
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Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
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Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
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Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
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У крокодилов обнаружена способность бегать галопом

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Газета.Ru 09:36
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Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
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Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

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Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой

Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Lenta.ru 07:26
Политика

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РБК 11:40
Политика

В Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

Строили железнодорожную часть моста в течение 47 месяцев. С 23 декабря в Севастополь пойдут поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
Комсомольская правда 08:57
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
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Культура

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Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

Путин назвал разгильдяйством срыв сроков ввода ФАПов в селах

Президент России Владимир Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроком ввода фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.
РЕН ТВ 08:56
Авто

Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA

Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
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Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 14:50 мск подорожали до 50,8 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Ведомости 07:55
Экономика

В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих

В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
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Общество

ФСБ предполагает связь лубянского стрелка с этническими националистами

По предварительным данным, стрелок мог входить в московскую ячейку движения ЭНО.
Газета.Ru 07:04
Происшествия

Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК

Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Российская газета 10:29
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Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:03
Политика

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

Президент на встрече с фермерами сказал, что реформа контрольно-надзорной деятельности поможет бизнесу преодолеть административные барьеры.
Комсомольская правда 11:41
Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
Российская газета 10:30
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«Ак Барс» обменял Ткачёва в «Локомотив» на Санникова и Н. Аверина

Казанский клуб получил за форварда защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.
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Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
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Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
РИА Новости 11:34
Шоу-бизнес

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
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