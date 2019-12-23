Финансы
Банки.руКурсы доллара и евро на 23 декабря
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 декабря, составляет 62,4071 рубля.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Политика
Путин рассказал, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Наука
У крокодилов обнаружена способность бегать галопом
Сразу 8 видов из 15, живущих в зоопарке, оказались способны прыгать и даже бегать галопом.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Политика
Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой
Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Санкции США скажутся на строительстве газопровода «Северный поток-2», на его строительство понадобиться «немного чуть больше времени».
Политика
В Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Строили железнодорожную часть моста в течение 47 месяцев. С 23 декабря в Севастополь пойдут поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет
К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
Путин назвал разгильдяйством срыв сроков ввода ФАПов в селах
Президент России Владимир Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроком ввода фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.
Авто
Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA
Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 14:50 мск подорожали до 50,8 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Общество
ФСБ предполагает связь лубянского стрелка с этническими националистами
По предварительным данным, стрелок мог входить в московскую ячейку движения ЭНО.
Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Политика
Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи
Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России
Президент на встрече с фермерами сказал, что реформа контрольно-надзорной деятельности поможет бизнесу преодолеть административные барьеры.
Происшествия
В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского
В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ткачёва в «Локомотив» на Санникова и Н. Аверина
Казанский клуб получил за форварда защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Происшествия
Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля
Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.