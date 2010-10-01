Курсы доллара и евро на 28 октября

Гаджеты Samsung Galaxy S10 получили популярную функцию iPhone 11 В последнем обновлении операционной системы Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+ получили возможность съёмки селфи в замедленном режиме slo mo.

Космос На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.

Экономика Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси» Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.

Футбол Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Экономика Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Фигурное катание Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.

Армия и оружие Тело аль-Багдади сбросили в море Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.

Общество ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.

Хоккей Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Экономика Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.

Гаджеты Телевизоры Samsung получили поддержку голосового помощника «Алиса» Как проинформировала компания Samsung Electronics, отныне телевизоры 2018 и 2019 модельных годов поддерживают функцию голосового управления на базе «Алисы» от «Яндекса».

Политика Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.

Политика В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.

Здоровье Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования «Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.

Гаджеты Intel представила процессор Core i9 Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.

Экономика РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.

Политика Страны Балтии планируют вытеснить российские СМИ с медиарынка Северный совет намерен выделить до конца 2021 года около 300 тыс. долларов на финансирование русскоязычных СМИ Балтии, чтобы вытеснить с медиарынка российские средства массовой информации.

Экономика Квартальная выручка «Ленты» сократилась, покупательский трафик упал Продажи сопоставимых магазинов «Ленты» (like-for-like, LfL) в июле—сентябре сократились на 0,5%, а покупательский трафик уменьшился на 2%. Напомним также, что чистый убыток «Ленты» по МСФО составил по итогам I полугодия 2019 года 4,453 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее.

Политика «Слуга народа» призвала силовиков заняться соратницей Порошенко Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.

Путешествия Турция введет новый налог на проживание в отелях Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.