Финансы
Банки.руКурсы доллара и евро на 28 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 октября, составляет 63,9966 рубля.
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Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м
Sputnik Молдова27 октября в 10:10
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В Steam появятся игры Electronic Arts
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Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
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Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
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Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство «Северного потока – 2». Но согласие последней не позволит «Газпрому» ввести трубу в эксплуатацию до конца года.
Ведомости 12:14
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СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru 12:50
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ЛДПР предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Фракция ЛДПР в Госдуме ко второму чтению пакета законопроектов о трехлетнем федеральном бюджете подготовила поправки, направленные на возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.
ТАСС 04:00
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«Урал» обыграл «Арсенал» по пенальти в матче Кубка России
«Урал» обыграл тульский «Арсенал» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
News.ru 12:43
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В Таиланде миллионершу убили и залили бетоном в холодильнике
Радио Sputnik вчера в 15:08
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Через пять лет после событий Камала Хан – Мисс Марвел – пытается снова объединить «Мстителей».
Cyber.sports.ru 11:53
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При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети
«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
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Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США
Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.
RT на русском 12:16
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Кудрин рассказал о мерах повышения доверия населения к власти
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин уверен, что правительство должно подумать о дополнительных мерах по повышению доверия населения к власти, сообщает РИА "Новости".
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Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ
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«Зенит» назвал состав на матч с «Томью», в заявке нет Дзюбы
Петербургский «Зенит» назвал состав на матч 1/8 финала Кубка России по футболу против «Томи».
Нева Спорт 12:02
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Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
РИА Новости 11:52
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Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России
Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
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Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков
Президент Чили Себастьян Пиньера из-за массовых беспорядков отменил саммит АТЭС и конференцию ООН по изменению климата, которые должны были пройти в Сантьяго.
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Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
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Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
РИА Новости 08:57
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Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
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Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
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СК объяснил претензии к новому фигуранту «дела 27 июля»
«По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, нанеся ему удары по голове», — сообщили в ведомстве.
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Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
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В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
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