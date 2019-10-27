Курсы доллара и евро на 28 октября

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Экономика ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Экономика «Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2» Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство «Северного потока – 2». Но согласие последней не позволит «Газпрому» ввести трубу в эксплуатацию до конца года.

Происшествия СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.

Общество ЛДПР предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Фракция ЛДПР в Госдуме ко второму чтению пакета законопроектов о трехлетнем федеральном бюджете подготовила поправки, направленные на возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.

Футбол «Урал» обыграл «Арсенал» по пенальти в матче Кубка России «Урал» обыграл тульский «Арсенал» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Общество Обзорный трейлер «Мстителей» от Square Enix Через пять лет после событий Камала Хан – Мисс Марвел – пытается снова объединить «Мстителей».

Происшествия При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети «Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

Политика Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.

Политика Кудрин рассказал о мерах повышения доверия населения к власти Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин уверен, что правительство должно подумать о дополнительных мерах по повышению доверия населения к власти, сообщает РИА "Новости".

Политика Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.

Авто Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.

Политика Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков Президент Чили Себастьян Пиньера из-за массовых беспорядков отменил саммит АТЭС и конференцию ООН по изменению климата, которые должны были пройти в Сантьяго.

Политика Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.

Армия и оружие Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.

Происшествия СК объяснил претензии к новому фигуранту «дела 27 июля» «По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, нанеся ему удары по голове», — сообщили в ведомстве.

Шоу-бизнес Рики Мартин в четвертый раз стал отцом Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.