Финансы

Банки.руБанки.руКурсы доллара и евро на 28 октября

1 фото
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 октября, составляет 63,9966 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курсы доллара и евро на 28 октября

Банки.ру28 октября в 01:31

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 28 октября повысился на 0.1%

АК&М28 октября в 03:17

Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м

Sputnik Молдова27 октября в 10:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Футбол

ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Интерфакс-Спорт 14:51
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Российская газета 08:02
Политика

В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК 13:16
Происшествия

В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду

Российская газета 09:30
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Телеканал HBO анонсировал выход приквела сериала «Игра престолов». Новый проект получил название «Дом Дракона».
Культуромания 01:37
Армия и оружие

Протеже Коломойского делают ставку на развал России

Как заявил в интервью «Украинской правде» руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, ранее являвшийся личным адвокатом Коломойского, подписание Украиной «формулы Штайнмайера» 1 октября этого года было рассчитано как на международное сообщество, так и на граждан России.
Новостной фронт 14:18
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
РИА Новости 14:12
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика

Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр вчера в 06:35
Политика

Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре этого года.
Известия 13:27
Армия и оружие

К сирийской армии могут присоединиться отряды курдов

После турецкой операции на севере Сирии правительство в Дамаске задумалось о включении в состав армии курдских отрядов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).
Росбалт 12:53
Политика

Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
RT на русском 05:31
Политика

Путин заявил об интересе Венгрии к «Турецкому потоку»

Венгрия заинтересована в проекте «Турецкий поток» и Россия будет приветствовать участие Будапешта в нем, заявил президент России Владимир Путин.
РБК 14:19
Хоккей

Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ

Интерфакс-Спорт 02:35
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

ТАСС 09:19
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Финансы

ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 14:48
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Футбол

Ганчаренко ответил на вопросы, Аксенов пошутил про бутсы

После матча 1/8 Кубка России по футболу между ЦСКА и "Уфой" Виктор Ганчаренко ответил на вопросы футболистов.
Bobsoccer 14:10
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия

Суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве

Басманный суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве, произошедших 27 июля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты

Алла Пугачева призналась поклонникам, что вместе с Валентином Юдашкиным решила временно отказаться от диеты.
OAnews 01:46
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Спорт

Чемпион мира по дзюдо повесился в лесу

Причиной смерти чемпиона мира по дзюдо Крейга Фэллона стало самоубийство, сообщает Sport24 со ссылкой на Mirror.
Рамблер 12:16
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Происшествия

Пассажир упал под поезд на станции «Маяковская» в Москве

РБК 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное