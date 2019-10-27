Финансы
Банки.руКурсы доллара и евро на 28 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 октября, составляет 63,9966 рубля.
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Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м
Sputnik Молдова27 октября в 10:10
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
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Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Футбол
ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
Происшествия
В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о Таргариенах
Телеканал HBO анонсировал выход приквела сериала «Игра престолов». Новый проект получил название «Дом Дракона».
Армия и оружие
Протеже Коломойского делают ставку на развал России
Как заявил в интервью «Украинской правде» руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, ранее являвшийся личным адвокатом Коломойского, подписание Украиной «формулы Штайнмайера» 1 октября этого года было рассчитано как на международное сообщество, так и на граждан России.
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Политика
Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре
Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре этого года.
Армия и оружие
К сирийской армии могут присоединиться отряды курдов
После турецкой операции на севере Сирии правительство в Дамаске задумалось о включении в состав армии курдских отрядов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).
Политика
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
Политика
Путин заявил об интересе Венгрии к «Турецкому потоку»
Венгрия заинтересована в проекте «Турецкий поток» и Россия будет приветствовать участие Будапешта в нем, заявил президент России Владимир Путин.
Хоккей
Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Финансы
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
Футбол
Ганчаренко ответил на вопросы, Аксенов пошутил про бутсы
После матча 1/8 Кубка России по футболу между ЦСКА и "Уфой" Виктор Ганчаренко ответил на вопросы футболистов.
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
Происшествия
Суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве
Басманный суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве, произошедших 27 июля, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты
Алла Пугачева призналась поклонникам, что вместе с Валентином Юдашкиным решила временно отказаться от диеты.
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Спорт
Чемпион мира по дзюдо повесился в лесу
Причиной смерти чемпиона мира по дзюдо Крейга Фэллона стало самоубийство, сообщает Sport24 со ссылкой на Mirror.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.