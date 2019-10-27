Курсы доллара и евро на 28 октября

Политика В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2» Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.

Армия и оружие Протеже Коломойского делают ставку на развал России Как заявил в интервью «Украинской правде» руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, ранее являвшийся личным адвокатом Коломойского, подписание Украиной «формулы Штайнмайера» 1 октября этого года было рассчитано как на международное сообщество, так и на граждан России.

Политика Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.

Армия и оружие К сирийской армии могут присоединиться отряды курдов После турецкой операции на севере Сирии правительство в Дамаске задумалось о включении в состав армии курдских отрядов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

Финансы ФРС США в третий раз за год понизила ставку Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.

Спорт Чемпион мира по дзюдо повесился в лесу Причиной смерти чемпиона мира по дзюдо Крейга Фэллона стало самоубийство, сообщает Sport24 со ссылкой на Mirror.