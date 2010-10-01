Курсы доллара и евро на 30 июня

Здоровье В Москве 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов К плановому приему пациентов вернутся 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры. 2

Политика Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 62% Общая явка на голосование по поправкам к Конституции составила 62,89% по состоянию на 17:00, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК. 2

Политика На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ". 203

Политика В Черногории легализовали однополые браки В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах. 1

Экономика Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.

Здоровье Сахалинская областная поликлиника заработала после пандемии Сахалинская областная поликлиника возобновляет работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.

Общество Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 382

Общество В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 1K

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. 700

Политика NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон. 158

Общество 8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию. 2