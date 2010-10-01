Финансы

Банки.руБанки.руКурсы доллара и евро на 30 июня

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 июня, составляет 69,9513 рубля.
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Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Накануне.Ru 30 июня в 06:36
937
Здоровье

В Москве 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов

К плановому приему пациентов вернутся 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.
Москва 24 00:58
2
Политика

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 62%

Общая явка на голосование по поправкам к Конституции составила 62,89% по состоянию на 17:00, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:00
2
Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
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Армия и оружие

Боевики ПНС под командованием турецких военнослужащих атаковали Сирт

ФАН вчера в 13:21
3
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
512
Политика

В Черногории легализовали однополые браки

В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
1
Общество

ЦИК: 78,93% жителей Алтайского края поддержали поправки в Конституцию

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Алтайском крае по итогам обработки 242 бюллетеней. 78,93 процентов из них с отметкой "за".
Алтапресс вчера в 12:19
15
Общество

В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Дина Немцова, 18-летняя дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, объявила о помолвке.
Московский Комсомолец вчера в 15:39
2
Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
37
Экономика

Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru 30 июня в 06:29
11
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
2
Энергетика

Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru вчера в 08:31
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Политика

После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
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Футбол

Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса

В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 05:17
35
Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК вчера в 23:01
Здоровье

Сахалинская областная поликлиника заработала после пандемии

Сахалинская областная поликлиника возобновляет работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.
АСТВ 01:03
Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
382
Общество

ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
6
Футбол

«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне

Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 30 июня в 08:46
4
Общество

Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно

Коммерсантъ вчера в 18:00
5K
Общество

В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:12
1K
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
700
Гаджеты

На сайте Samsung появились качественные фото Galaxy Note20 Ultra

Anonsens вчера в 14:52
Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
158
Общество

8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию

По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию.
Вечерний Карпинск 00:31
2
Здоровье

Санаторий в Забайкалье начал реабилитацию пациентов после коронавируса

Старейший в Забайкалье санаторий "Дарасун" начал принимать на реабилитацию жителей, перенесших коронавирусную инфекциею, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
ТАСС 00:37
Игры

PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4

Новинка PlayStation 5 будет представлен в конце текущего года. Производитель уже опубликовал на сайте технические характеристики модели.
Evo-rus.com вчера в 04:09
9
Происшествия

Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике

В декабре прошлого года из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов.
Российская газета вчера в 21:15
3
Как работают Яндекс.Новости?
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