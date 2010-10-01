Финансы
Банки.руКурсы доллара и евро на 30 июня
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 июня, составляет 69,9513 рубля.
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Происшествия
Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Накануне.Ru 30 июня в 06:36
Здоровье
В Москве 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов
К плановому приему пациентов вернутся 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.
Москва 24 00:58
Политика
Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 62%
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции составила 62,89% по состоянию на 17:00, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:00
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Армия и оружие
Боевики ПНС под командованием турецких военнослужащих атаковали Сирт
ФАН вчера в 13:21
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Политика
В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Общество
ЦИК: 78,93% жителей Алтайского края поддержали поправки в Конституцию
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Алтайском крае по итогам обработки 242 бюллетеней. 78,93 процентов из них с отметкой "за".
Алтапресс вчера в 12:19
Общество
В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Дина Немцова, 18-летняя дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, объявила о помолвке.
Московский Комсомолец вчера в 15:39
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru 30 июня в 06:29
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
Энергетика
Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru вчера в 08:31
Политика
После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 05:17
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК вчера в 23:01
Здоровье
Сахалинская областная поликлиника заработала после пандемии
Сахалинская областная поликлиника возобновляет работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.
АСТВ 01:03
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Общество
ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 30 июня в 08:46
Общество
Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:12
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Гаджеты
На сайте Samsung появились качественные фото Galaxy Note20 Ultra
Anonsens вчера в 14:52
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию
По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию.
Вечерний Карпинск 00:31
Здоровье
Санаторий в Забайкалье начал реабилитацию пациентов после коронавируса
Старейший в Забайкалье санаторий "Дарасун" начал принимать на реабилитацию жителей, перенесших коронавирусную инфекциею, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
ТАСС 00:37
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4
Новинка PlayStation 5 будет представлен в конце текущего года. Производитель уже опубликовал на сайте технические характеристики модели.
Evo-rus.com вчера в 04:09
Происшествия
Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике
В декабре прошлого года из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов.
Российская газета вчера в 21:15