Курсы доллара и евро на 3 июля

Здоровье ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.

Религия Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. 1,1K

Общество В Карачаево-Черкесии задержали пятерых активных экстремистов Адепты запрещенного в Российской Федерации экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» активно пропагандировали свою идеологию, вербовали новых сторонников. 26

Единоборства Объявлены причины смерти отца Хабиба Нурмагомедова Причиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова стал инсульт и инфаркт на фоне пневмонии, сообщил друг семьи спортсменов Рамазан Рабаданов 3 июля «Пятому каналу». 5

Политика Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".

Общество Фанаты Гарри Поттера осудили Роулинг за слова о трансгендерах Крупнейшие фан-сервисы о вселенной Гарри Поттера решили разорвать отношения с писательницей Джоан Роулинг из-за скандала вокруг ее заявления о трансгендерах.

Финансы Курс рубля упал до минимальных значений По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля. 1

Культура Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров «3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении. 3

Общество Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта. 62

Политика ДНР отказалась возвращаться в состав Украины Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в республике отказались от идеи возможного возвращения в состав Украины. 1

Общество Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. 4

Политика Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное Президент России Владимир Путин считает, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.

Общество Петербург стал лидером по числу пациентов с расстройством психики Петербург вошёл в число российских регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в прошлом году поставили диагноз "психическое расстройство", сообщает Минздрав РФ. 79

Политика В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон» Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты. 1,4K

Авто Новый BMW 4 серии Coupe получил спецверсию в России Компания BMW Group Россия представила на российском рынке новый BMW 420d xDrive Coupe в специальном исполнении M Sport Pro Shadow Edition. 8