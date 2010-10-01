Финансы
Банки.руКурсы доллара и евро на 3 июля
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 3 июля, составляет 70,5198 рубля.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о вступлении в силу поправок к конституции
Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками».
BFM.ru 08:41
Здоровье
ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ТАСС 07:40
Происшествия
На Шри-Ланке отпустили под залог двух россиян, задержанных в феврале
Двое россиян, задержанных в конце февраля на Шри-Ланке, отпущены под залог, следующее заседание суда пройдет 23 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:12
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Политика
Песков: Кремль опроверг превышение радиационного фона на севере Европы
Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы.
Народные новости 05:32
Общество
В Карачаево-Черкесии задержали пятерых активных экстремистов
Адепты запрещенного в Российской Федерации экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» активно пропагандировали свою идеологию, вербовали новых сторонников.
Портал Северного Кавказа 06:16
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Единоборства
Объявлены причины смерти отца Хабиба Нурмагомедова
Причиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова стал инсульт и инфаркт на фоне пневмонии, сообщил друг семьи спортсменов Рамазан Рабаданов 3 июля «Пятому каналу».
ИА Красная Весна 09:00
Политика
Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
РИА Новости 09:27
Общество
Фанаты Гарри Поттера осудили Роулинг за слова о трансгендерах
Крупнейшие фан-сервисы о вселенной Гарри Поттера решили разорвать отношения с писательницей Джоан Роулинг из-за скандала вокруг ее заявления о трансгендерах.
НТВ 08:51
Финансы
Курс рубля упал до минимальных значений
По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
Югополис 08:51
Космос
Ростовчане смогут увидеть парад планет, происходящий раз в 179 лет
Завтра, 4 июля, всех жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление – полный парад планет.
1rnd.ru 07:57
Культура
Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров
«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении.
РБК 08:16
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru вчера в 01:57
Общество
Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности
Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта.
Российская газета 08:06
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
ДНР отказалась возвращаться в состав Украины
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в республике отказались от идеи возможного возвращения в состав Украины.
Lenta.ru 07:37
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Космос
«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»
Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия 30 июня в 10:17
Шоу-бизнес
Ургант признался, что сам выбрал темнокожего парня для дочери
Телеведущий Иван Ургант рассказал, что «согласовывал и сам выбирал» молодого человека для своей дочери.
ФАН 08:10
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Президент России Владимир Путин считает, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
ТАСС 09:11
Происшествия
Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти
Московский Комсомолец 07:42
Общество
Петербург стал лидером по числу пациентов с расстройством психики
Петербург вошёл в число российских регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в прошлом году поставили диагноз "психическое расстройство", сообщает Минздрав РФ.
DP.RU 06:23
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Авто
Новый BMW 4 серии Coupe получил спецверсию в России
Компания BMW Group Россия представила на российском рынке новый BMW 420d xDrive Coupe в специальном исполнении M Sport Pro Shadow Edition.
Автостат 03:44
Футбол
В ФК «Оренбург» ухудшается ситуация с заболевшими COVID-19
Оренбург, 3 июля 2020, 14:01 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в футбольном клубе «Оренбург» увеличивается.
REGNUM 07:01
Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Кино
В США снимут сериал по мотивам фильма «День сурка»
Профиль 05:54