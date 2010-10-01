Финансы

Банки.руБанки.руКурсы доллара и евро на 4 февраля

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 февраля, составляет 63,9091 рубля.
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Общество

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.
РБК вчера в 22:00
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

BFM.ru 00:15
Общество

В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса

В МИД Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
РБК вчера в 22:29
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС вчера в 08:12
Общество

Айлиш выбрала работу 16-летней россиянки для обложки Vogue

Обложку для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue создала 16-летняя жительница города Чайковский (Пермский край), передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 18:58
Космос

«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну

«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну, где разместит филиал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) на космодроме Восточный.
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество

В Макао закроют все казино из-за коронавируса

Власти Макао решили приостановить работу всех казино на две недели из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters.
РБК 00:58
Гаджеты

Samsung начнёт выпускать самую быструю память HBM2E в текущем полугодии

В текущем полугодии Samsung обещает наладить серийный выпуск микросхем памяти HBM2E с использованием техпроцесса 10-нм класса.
3DNews 00:44
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Происшествия

В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту

В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".
РБК 01:25
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Общество

Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

РИА Новости вчера в 22:20
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Экономика

Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

По мнению Александра Осина, в результате действий ЦБ в 2020 году средняя ставка по ипотечным кредитам в России может опуститься до 8,5% годовых.
RT на русском 02 февраля в 09:10
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

В Москве в ночь на 4 февраля умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") социолог Теодор Шанин.
Интерфакс 00:56
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
РИА Новости вчера в 16:26
Политика

Политолог: Зеленский допустил ошибку на встрече с Эрдоганом

Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в ходе совместной пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, считает политолог из «незалежной» Юрий Романенко.
Свободная Пресса вчера в 20:59
Авто

Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos

Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
За рулем Кубань вчера в 10:21
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК вчера в 21:02
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru вчера в 06:21
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости 00:52
Энергетика

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Lenta.ru 01:03
Фигурное катание

Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой

Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Актуальные Новости 02 февраля в 03:16
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим заявила, что певица попала в больницу

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова ответила на сообщения, что исполнительницу экстренно госпитализировали.
Мойка78 02 февраля в 16:17
Здоровье

Стало известно о состоянии больного коронавирусом в Забайкалье

Гражданин Китая, который был госпитализирован в Забайкальском крае с подтверждённым диагнозом коронавируса, идёт на поправку, обследования его жены и дочери дали отрицательный результат.
Life.ru 00:08
Армия и оружие

Турецкие военные не прибыли на совместное с РФ патрулирование в Сирии

ФАН вчера в 12:30
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия 02 февраля в 16:33
Здоровье

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Известия вчера в 18:28
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
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