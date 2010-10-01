Финансы
Банки.руКурсы доллара и евро на 4 февраля
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 февраля, составляет 63,9091 рубля.
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Общество
Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами
Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.
Общество
В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса
В МИД Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Общество
Айлиш выбрала работу 16-летней россиянки для обложки Vogue
Обложку для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue создала 16-летняя жительница города Чайковский (Пермский край), передает ТАСС.
Космос
«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну
«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну, где разместит филиал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) на космодроме Восточный.
Общество
В Макао закроют все казино из-за коронавируса
Власти Макао решили приостановить работу всех казино на две недели из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters.
Гаджеты
Samsung начнёт выпускать самую быструю память HBM2E в текущем полугодии
В текущем полугодии Samsung обещает наладить серийный выпуск микросхем памяти HBM2E с использованием техпроцесса 10-нм класса.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Происшествия
В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту
В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Экономика
Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году
По мнению Александра Осина, в результате действий ЦБ в 2020 году средняя ставка по ипотечным кредитам в России может опуститься до 8,5% годовых.
Общество
Умер основатель и президент «Шанинки»
В Москве в ночь на 4 февраля умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") социолог Теодор Шанин.
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
Политика
Политолог: Зеленский допустил ошибку на встрече с Эрдоганом
Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в ходе совместной пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, считает политолог из «незалежной» Юрий Романенко.
Авто
Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos
Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Энергетика
«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе
Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Фигурное катание
Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой
Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим заявила, что певица попала в больницу
Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова ответила на сообщения, что исполнительницу экстренно госпитализировали.
Здоровье
Стало известно о состоянии больного коронавирусом в Забайкалье
Гражданин Китая, который был госпитализирован в Забайкальском крае с подтверждённым диагнозом коронавируса, идёт на поправку, обследования его жены и дочери дали отрицательный результат.
Армия и оружие
Турецкие военные не прибыли на совместное с РФ патрулирование в Сирии
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Здоровье
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.