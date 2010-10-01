Курсы доллара и евро на 4 февраля

Общество Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Происшествия В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".

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Общество Умер основатель и президент «Шанинки» В Москве в ночь на 4 февраля умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") социолог Теодор Шанин.

Политика Политолог: Зеленский допустил ошибку на встрече с Эрдоганом Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в ходе совместной пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, считает политолог из «незалежной» Юрий Романенко.

Энергетика «Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Фигурное катание Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.

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