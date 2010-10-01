Финансы

Банки.руБанки.руКурсы доллара и евро на 6 декабря

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря, составляет 63,8135 рубля.
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Курсы доллара и евро на 6 декабря

Банки.рувчера в 00:00

Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01%

АК&Мвчера в 02:15
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Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Lenta.ru 01:44
Политика

Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Известия вчера в 23:56
Армия и оружие

Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе

Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Военное дело вчера в 07:38
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

RT на русском вчера в 09:56
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Ведомости вчера в 02:31
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Политика

Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Газета.Ru вчера в 17:28
Политика

Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту

В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.
Российская газета вчера в 18:25
Фигурное катание

Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при

Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
P1spb.ru вчера в 16:48
Здоровье

Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Российская газета вчера в 23:40
Авто

Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник

Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
32CARS.ru вчера в 17:16
Авто

Российский авторынок в ноябре снизился на 6%

Автостат 05 декабря в 04:07
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время своего выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Наука

Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новости вчера в 20:40
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Единоборства

Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером

Allboxing.ru вчера в 23:34
Экономика

Сергей Морозов выступил с ежегодным инвестиционным посланием

Традиционно в конце года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обращается к бизнес-сообществу и зарубежным партнерам с инвестиционным посланием.
Медиа 73 вчера в 09:04
Энергетика

В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
RT на русском вчера в 11:24
Футбол

Дембеле может перейти в «Манчестер Сити»

Дембеле перешил в Барселону из дортмундской Боруссии в августе 2017 года за 125 миллионов евро.
Советский спорт 05 декабря в 12:34
Авто

В России скоро появится обновленный Hyundai Solaris

Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал тестовую сборку обновленного седана Hyundai Solaris.
МонаВиста 04 декабря в 12:37
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия вчера в 21:01
Авто

Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома

32CARS.ru 04 декабря в 04:10
Хоккей

Гол Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм»

«Анахайм Дакс» на домашнем льду проиграл «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нева Спорт 03:00
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Гаджеты

Специалисты Роскачества представили рейтинг наушников

Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).
Astera 05 декабря в 05:47
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 04 декабря в 12:26
Киберспорт

Нейтральный предмет Third Eye просуществовал в Доте всего 12 дней

Cyber.sports.ru 02:49
Общество

Ритейлеры увидели новые риски в законопроекте об электронной подписи

Применение КЭП сотрудниками, действующими по доверенности, «стирает границы между использованием подписи в служебных и личных нуждах», что требует абсолютного доверия граждан к безопасности информационных систем организаций, сказано в письме.
Ведомости 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
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