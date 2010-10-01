Финансы
Банки.руКурсы доллара и евро на 6 декабря
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря, составляет 63,8135 рубля.
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Политика
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Армия и оружие
Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе
Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Политика
Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту
В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.
Фигурное катание
Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при
Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время своего выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Единоборства
Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
Экономика
Сергей Морозов выступил с ежегодным инвестиционным посланием
Традиционно в конце года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обращается к бизнес-сообществу и зарубежным партнерам с инвестиционным посланием.
Энергетика
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Футбол
Дембеле может перейти в «Манчестер Сити»
Дембеле перешил в Барселону из дортмундской Боруссии в августе 2017 года за 125 миллионов евро.
Авто
В России скоро появится обновленный Hyundai Solaris
Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал тестовую сборку обновленного седана Hyundai Solaris.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Авто
Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома
Хоккей
Гол Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
«Анахайм Дакс» на домашнем льду проиграл «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Гаджеты
Специалисты Роскачества представили рейтинг наушников
Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Киберспорт
Нейтральный предмет Third Eye просуществовал в Доте всего 12 дней
Общество
Ритейлеры увидели новые риски в законопроекте об электронной подписи
Применение КЭП сотрудниками, действующими по доверенности, «стирает границы между использованием подписи в служебных и личных нуждах», что требует абсолютного доверия граждан к безопасности информационных систем организаций, сказано в письме.