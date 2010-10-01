Курсы доллара и евро на 6 декабря

Общество Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».

Политика Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.

Политика Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.

Фигурное катание Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.

Здоровье Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время своего выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Экономика Сергей Морозов выступил с ежегодным инвестиционным посланием Традиционно в конце года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обращается к бизнес-сообществу и зарубежным партнерам с инвестиционным посланием.

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Футбол Дембеле может перейти в «Манчестер Сити» Дембеле перешил в Барселону из дортмундской Боруссии в августе 2017 года за 125 миллионов евро.

Политика Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Гаджеты Специалисты Роскачества представили рейтинг наушников Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).

Спорт Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.